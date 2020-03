Asistenta al carei sot a murit in Suceava, unde nu sunt nici acum echipamente: Vom muri pe capete. Romania, trezeste-te!

singura asistenta care se ocupa de 25 de infectati cu COVID 19 la Suceava nu are echipament de protectie.

O sursa din Spitalul Judetean Suceava a povestit ca situatia este cu adevarat dramatica. Sunt"Sotul unei colege moare din cauza lor. Aseara (marti seara - n.red.). Colega mea a umblat o saptamana ca sa fie testata. Nu a bagat-o nimeni in seama. A spus sa mearga acasa ca are viroza. Si-a imbolnavit intre timp toata familia. Si acum sotul ei sta intubat", a spus un cadru medical.Cadrele medicale din Suceava spun ca vor ajunge sa moara la datorie din cauza incompetentei sefilor care nu au gestionat corespunzator criza atunci cand ea a aparut."Nimeni nu face nimic. Sefa mea sta inchisa in cabinet. Nu iese. Dar isi trimite oamenii ramasi sa se confrunte cu dezastrul ramas. Vom muri. Vom muri pe capete. Sotul meu are febra de azi noapte. Eu sunt negativa. De ce toti din casa sunt bolnavi in acest moment? O sa mor la datorie. Dar ce sunt, militar? Eu am spus ca voi salva vieti. Nu ca voi fi nevoita sa mor eu pentru alte vieti. Romania, trezeste-te! Vad si la noi aceeasi imagine sumbra din Italia", a spus asistenta.Intre timp, sotul asistentei a murit, la varsta de 52 de ani, acesta fiind al 14-lea deces din Romania din cauza coronavirusului.O alta asistenta a povestit ca este un singur medic si o asistenta care se ocupa de peste 25 de bolnavi, cati sunt intr-o sectie. Asistenta nu are nici acum echipament de protectie, iar medicamentele sunt insuficiente. Din acest motivMedicii care trebuiau sa vina in ajutor de la Iasi nu au ajuns, iar spitalul este plin pana la refuz.Spitalul Judetean Suceava devine de miercuri unitate medicala in care se trateaza cazuri confirmate de COVID-19, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.