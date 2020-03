Asistente din Suceava, reclamate ca sustrag dezinfectanti si materiale de protectie. Prefectul a sesizat Politia

Mai putin de jumatate din personalul medical din Suceava lucreaza

Moldovan a solicitat politistilor o verificare "in regim de urgenta", dupa ce unele asistente medicale din cadrul SJU Suceava "sustrag dezinfectantii pentru igienizarea spatiilor, prin utilizarea unor recipienti mici, sticlute, borcanele si alte asemenea recipiente, nedetectabili vizual, dar si masti si manusi de protectie" destinate personalului medical."Facem un apel pe aceasta cale catre toate cadrele medicale din cadrul Spitalului Judetean Suceava, dar si catre cetateni pentru a fi solidari, sa actionam impreuna pentru a depasi aceasta criza si sa respectam regulile si masurile dispuse pentru combaterea raspandirii COVID-19. Astfel de fapte, in aceste clipe, nu numai ca nu fac cinste celor care le comit, dar ele reprezinta un risc crescut atat pentru pacienti, cat si pentru personalul medical care are atat de mare nevoie de aceste materiale de protectie pentru a se proteja si pentru a ne proteja", a transmis prefectul de Suceava, potrivit Agerpres.Situatia in Suceava este una oricum critica. Aproape jumatate din personalul Spitalului Judetean Suceava mai este in activitate, astfel ca se ia in discutie ca acele cadre medicale aflate in autoizolare sa revina la serviciul inaintea expirarii celor 14 zile."Cred ca 50 la suta este o estimare optimista. Din pacate, in fiecare zi vin rezultate si asteptam rezultate care sa ne confirme daca nu cumva si alti colegi au fost infectati. In momentul de fata, aproape de 50 la suta suntem in activitate", a declarat Florin Filip, pentru Mediafax.Managerul a dat asigurari ca in toate sectiile pacientii vor fi consultati si tratati de medici, iar acolo unde nu exista niciun doctor vor veni colegi din sectii cu specializari apropiate."Nu exista nicio sectie in care sa nu fie vazuti pacientii sau sa nu se scrie medicatia. Acolo unde au fost patru medici, acum mai este unul singur sau vine un coleg dintr-o alta sectie", a mai spus Filip.In acest context, a fost emisa o dispozitie prin care cadrele medicale care nu pun probleme in auto-izolare sa revina la serviciu inaintea expirarii celor 14 zile."A fost emisa o dispozitie, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, cu ultimele recomandari, prin care atentionam colegii ca in perioada imediat urmatoare, acea parte din personalul medical care nu mai pune probleme de izolare sa fie chemata din nou la serviciu. Se va face o analiza punctuala pe fiecare caz si impreuna cu DSP Suceava si DSP Iasi, vom face acest lucru pentru ca avem nevoie de personal medical care sa ingrijeasca pacientii", a mai declarat managerul.