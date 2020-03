Asistentul din Sibiu, diagnosticat cu COVID-19: Stiau ca am temperatura si am fost chemat la lucru

Ziare.

Situatie tensionata la Spitalul Judetean Sibiu, unde doua persoane sunt in prezent internate cu coronavirus. Unul dintre pacienti este asistent medical la Spitalul Judetean."Sunt acuzat ca am infectat Spitalul Judetean, de la o familie venita din Germania. De unde stie DSP-ul chestia asta? Familia aceea a intrat in tara inaintea starii de alerta si s-a autoizolat, nu le-a spus nimeni sa se autoizoleze. Nu au fost testati nici pana la ora actuala. Deci de unde informatiile ca eu am luat COVID-19 de la ei si am infectat tot spitalul?", spune Sergiu Danciu, asistentul confirmat cu Covid-19.Conducerea SCJU Sibiu a precizat luni intr-un comunicat ca asistentul ofera in timpul liber ingrijiri la domiciliu."Asistentul angajat in cadrul sectiei ATI a spitalului efectueaza in timpul liber ingrijiri la domiciliu, iar incepand din 16 martie a intrat in contact cu o familie revenita in tara din Germania. Primele sale simptome au aparut din data de 22 martie, cu mult inainte ca in sectia ATI a SCJU Sibiu sa existe vreun caz suspect", a transmis conducerea spitalului.Dupa finalizarea anchetei in curs, conducerea ia in considerare si formularea unei plangeri penale.Concluzia anchetei derulate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu cu privire la cazul asistentului ATI infectat cu noul tip de coronavirus arata ca acesta nu a respectat obligatiile profesionale si protocoalele sectiei ATI."Concluzia anchetei este ca asistentul nu a respectat obligatiile sale profesionale si protocoalele de la nivelul sectiei ATI si, prin actiunile sale, a expus sectia, colegii si pacientii unor riscuri suplimentare grave. Dupa ce vor fi disponibile si rezultatele anchetei derulate de Directia de Sanatate Publica si, in functie de evolutia situatiei si gravitatea efectelor, vom lua in calcul chiar si formularea unei plangeri penale pentru infractiunea de nerespectare a masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor contagioase (Art. 352 Codul Penal)", se arata intr-un comunicat al SCJU Sibiu.Asistentul acuza si el faptul ca in spital nu au fost respectate procedurile."Orice pacient care vine in spital cu insuficienta respiratorie sau pneumonie nu a fost testat. In conditiile in care se stie ca sunt diabetic, se stie ca acum patru saptamani am avut pneumonie, gripa apoi, si am fost chemat la lucru. Asistenta sefa stia ca am temperatura", mai spune Sergiu Danciu.Sergiu Danciu, asistent medical la Terapie Intensiva, in Sibiu, a fost testat pentru coronavirus si internat, sambata noaptea, la Boli Infectioase. In momentul de fata starea lui este "relativ buna".