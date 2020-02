Asistentul medical venit din Germania nu are coronavirus, ci gripa de sezon

Ziare.

"Testul este negativ, pacientul nu este infectat cu coronavirus. Unul este testul pentru gripa, unul este testul pentru coronavirus. Pacientul are o gripa de sezon pe care a contactat-o undeva la schi.Urmam procedurile pas cu pas, fie ca vin probe de la Timisoara sau de la Cluj, este nesemnificativ. Fiecare pacient este luat in calcul si noi facem liste cu eventualii contacti. In spatele fiecarui potential pacient sta o echipa", a anuntat managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, medicul Adrian Streinu Cercel (foto).Barbatul de 25 de ani lucreaza ca asistent medical intr-un spital din Germania, langa Munchen, iar acolo a ingrijit o familie de patru cetateni chinezi.Tanarul a venit in Romania in urma cu cinci zile, a intrat in tara prin Vama Nadlac si de acolo a mers in Resita, acasa la parinti, unde a ajuns in aceeasi zi.De sambata pana marti nu ar fi prezentat niciun semn de boala. La finalul saptamanii trecute, si-a vizitat sora, in localitatea Garana din Caras-Severin, si a mers la schi in Muntii Semenic.Marti seara, pentru ca tusea si avea febra, a cerut ajutorul medicilor de la Unitatea de Primiri Urgente din Resita. Cand le-a spus doctorilor ca a ingrijit patru pacienti chinezi la care a fost confirmat coronavirusul, in spitalul din Germania unde lucreaza, a fost luat cu o ambulanta speciala pentru transportul celor cu boli transmisibile si dus de urgenta la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara.Tanarul este izolat intr-un salon special amenajat si ingrijit de un medic si o asistenta.