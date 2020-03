Asociatia "Daruieste viata": Toate donatiile pe care le strangem incepand de astazi vor fi directionate catre lupta cu COVID-19

Respectam instructiunile oferite de autoritati

Respectam regulile de izolare si carantina

Ne protejam pe noi si viata celor mai vulnerabili dintre noi: respectand regulile de igiena, evitand locurile aglomerate, stand cat mai mult in casa, limitand deplasarile, informandu-ne din surse sigure

Ii ajutam pe cei care sunt in izolare sau carantina: cu o vorba buna la telefon sau pe retelele sociale, pentru ca o astfel de perioada trece mai bine cand nu te simti singur; cu cumparaturi lasate la usa, pentru ca este nevoie sa nu le lipseasca cele trebuincioase vietii.

Responsabilitatea si solidaritatea reprezinta "cheia ca sa iesim cu bine din aceasta criza", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a asociatiei "Daruieste viata"."Epidemia de COVID-19 este iminenta. Este o realitate pe care nu o putem ignora, cu atat mai mult cu cat stim capacitatile sistemului nostru de sanatate. Dar daca nu facem nimic, ci doar ne uitam cu panica la boala care se apropie de noi, ii dam putere bolii! (...)Sprijinim autoritatile in toate demersurile lor. Toate donatiile pe care le strangem incepand de astazi vor fi directionate catre lupta cu COVID-19. Pentru ca, in eventualitatea declansarii unei epidemii similare celei din Italia, va fi nevoie de toate resursele pentru a-i trata pe cei afectati.", anunta asociatia.In plus, fondatoarele asociatiei, Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu (foto), reamintesc "":"Vrem sa cooperam cu Ministerul Sanatatii - Romania si cu celelalte institutii care gestioneaza criza. Vom cauta solutii pentru orice nevoi pe care acestea le identifica.. Solidaritatea si responsabilitatea sunt singura solutie!", se mai arata in postarea citata.C.B.