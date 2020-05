Atentie: Mastile si manusile sunt gunoi menajer, asa ca NU le aruncati la reciclabile!

risc pentru sanatatea echipajelor de colectare si a persoanelor

Deseurile reciclabile ajung in statiile de sortare, unde sunt separate pe categorii de catre lucratori, manual, astfel ca riscul la care sunt expusi este foarte mare

Un astfel de anunt a fost facut de firma bucuresteana, care se ocupa cu managementul deseurilor."Mastile pentru fata, manusile si orice alte PPE nu sunt reciclabile. La statia de sortare tot gasim asemenea deseuri amestecate in fractia reciclabila. Suntem nevoiti sa le redirectionam catre incinerare sau depozitare.O veste proasta pentru calitatea reciclarii, dar mai important este ca ar putea prezenta uncare lucreaza in centrele de sortare si procesare.Va rugam, puneti-va mastile de fata si manusile utilizate in pubela pentru fractia umeda si numai ACASA, nu utilizati cosurile pentru deseuri stradale", subliniaza Urban S.A. intr-o postare pe Facebook.Anterior, un mesaj similar a fost transmis si de, care a cerut locuitorilor orasului sa arunce mastile de protectie sau manusile folosite numai in pubela pentru gunoi menajer."Facem apel la populatia care nu se afla in izolare la domiciliu sau in carantina si care utilizeaza in scop preventiv masti de protectie pentru fata si manusi, sa NU procedeze la aruncarea acestora in recipientii destinati colectarii separate a deseurilor reciclabile de platic/metal sau hartie/carton.. Daca o singura masca sau o manusa sunt contaminate, se poate declansa un intreg lant de imbolnaviri", a declarat Claudia Iordanescu, director executiv al ADI ECO, citata de Ora de Sibiu De asemenea, pe site-uleste preluat un text in care suntem atentionati explicit: " Mastile de unica folosinta trebuiesc aruncate dupa o singura utilizare. Odata scoase de pe fata mastile trebuie introduse intr-o punga de plastic, care trebuie sa fie apoi securizata printr-o inchidere corespunzatoare. Punga securizata poate fi pusa in gunoiul menajer".