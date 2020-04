Au fost internati primii pacienti cu COVID-19 la spitalul militar mobil din Otopeni

Ziare.

"Prin decizie a Centrului National de Coordonare si Conducere, Formatiunea medicala de tratament (FMT) ROL 2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" din Otopeni, a inceput preluarea pacientilor diagnosticati cu COVID-19. Primii sapte pacienti au sosit in cursul zilei de ieri si in aceasta dimineata.In perioada urmatoare, formatiunea medicala care functioneaza ca sectie externa a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central (SUUMC) va primi un numar cuprins intre 40 si 70 de pacienti adulti diagnosticati cu forme usoare ale virusului SARS-CoV-2 sau asimptomatici", anunta MApN.Prin procedurile stabilite, FMT ROL 2 va prelua pacienti de la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" si Spitalul Clinic Colentina, care vor fi transportati cu autospeciale SMURD pentru transport victime multiple.Spitalul are in compunere corturi medicale si containere - care cuprind, printre altele, unitati de triaj, laborator, radiologie, sterilizare, zona de decontaminare - structura fiind operationala, din punct de vedere administrativ si medical, dupa ce a parcurs, succesiv, etapele prevazute de procedurile medicale in vigoare.Totodata, in incinta Institutului de Geriatrie si Gerontologie "Ana Aslan" Otopeni este acreditata si functioneaza o tabara cu peste 130 de spatii de cazare destinata formelor usoare si medii pentru pacientii infectati cu COVID-19, iar in cladirea institutului functioneaza Unitatea de Primiri Urgente si se regasesc spatiile de cazare pentru personalul care lucreaza in facilitatea medicala.