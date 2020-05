Au inceput testele clinice pentru un vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de SUA si Germania

Ziare.

Dupa testele preliminare realizate in Germania, compania germana BioNTech, cu sediul in orasul Meinz, si laboratorul american Pfizer, avanseaza cu studiul clinic al BNT162, un vaccin mRNA, in Statele Unite.Un numar de 360 de voluntari sanatosi vor fi vaccinati in cadrul studiului realizat in SUA - initial numai pe subiecti cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani si apoi pe subiecti mai in varsta, relateaza dpa.Urmatoarea serie de teste in Germania va implica 200 de voluntari sanatosi cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani si va fi monitorizata de Institutul Paul Ehrlich (IPE), institutul federal german pentru vaccinuri.Primele rezultate ar trebui sa fie disponibile in iunie. Daca testele initiale vor avea rezultate pozitive, acestea vor continua cu participanti mai sanatosi, precum si cu persoane cu risc ridicat.