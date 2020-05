Au mai murit 11 romani din cauza COVID-19, bilantul negru urca la 755 de decese

LIVE

Bilantul deceselor urca astfel la 755.- Femeie, 65 ani, judet Bacau. Data internare: 28.04.2020 - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Iasi. Este transferata in 29.04.2020 la Spitalul de Pneumoftiziologie pe sectia ATI.Data recoltare: 28.04.2020.Data rezultat: 29.04.2020 pozitiv.Data deces: 29.04.2020.- Barbat, 65 ani, judet Neamt. Data internare: 23.04.2020 Spitalul Neurochirurgie Iasi in stare grava, intubat, sectie ATI.Data recoltare: 23.04.2020Data rezultat: 27.04.2020 pozitiv.Data deces: 01.05.2020.Comorbiditati: Diabet Zaharat tip II, HTA- Barbat, 42 ani, judet Mures. Data internare: 09.04.2020 Spitalul Clinic Judetean Mures - Sectia boli infectioase. In 22.04.2020 este transferat pe sectia ATI.Data recoltare: 09.04.2020.Data rezultat: 09.04.2020 pozitiv.Data deces: 30.04.2020.In localitatea de provenienta evolueaza un focar de infectie COVID-19.- Barbat, 37 ani, judet Brasov. Data internare: 23.04.2020 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov - sectie ATI Covid, fiind adus la spital de echipajul SMURD intubat.Data recoltare: 24.04.2020.Data rezultat: 26.04.2020 pozitiv.Data deces: 30.04.2020.- Femeie, 78 ani, judet Brasov. Data internare: 15.04.2020 se prezinta la UPU Spitalul Judetean de Urgenta Brasov - sectie suspecti Covid; in 17.04.2020 este transferata la Spitalul Pneumoftiziologie Brasov, urmand ca in 19.04.2020 sa fie transferata pe sectia ATI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov.Data recoltare: 15.04.2020.Data rezultat: 17.04.2020 pozitiv.Data deces: 01.05.2020.Comorbiditati: HTA, insuficienta mitrala, insuficienta tricuspidiana, insuficienta cardiaca.In comunitatea Apata au fost inregistrate mai multe cazuri cu infectie COVID-19.- Barbat, 74 ani, judet Brasov. Data internare: 16.04.2020 Spitalul Judetean de Urgenta Brasov - sectie ortopedie cu fractura medie cervicala stanga, fiind operata in 22.04.2020. In 23.04.2020 transfer sectie chirurgie - semne ocluzie intestinala cu sindrom de aderenta; fiind operata in 23.04.2020. In 26.04.2020 starea se agraveaza este internata pe sectia ATI COVID a Spitalului Judetean Brasov.Data recoltare: 19.04.2020, 26.04.2020.Data rezultat: 20.04.2020- negativ, 27.04.2020- pozitiv.Data deces: 01.05.2020.Comorbiditati: HTA, insuficienta renala acuta, Sechele AVC cu hemiplegie, insuficienta ventriculara stanga.- Barbat, 74 ani, judet Iasi. Data internare: 05.04.2020-27.04.2020 Spitalul de Boli Infectioase Iasi, iar in perioada 27.04-30.04.2020 a fost transferat in Spitalul Judetean Sf. Spiridondatorita diagnosticarii unuei neoplazii de cap de pancreas si a icterului obstructiv. Aici a fost operata, iar in data de 30.04.2020 a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenta Profesor Dr. N. Oblu.Data recoltare: 05.04.2020, 16.04.2020, 21.04.2020.Data rezultat: 05.04.2020-pozitiv, 16.04.2020-pozitiv, 21.04.2020-pozitiv.Data deces: 01.05.2020.Comorbiditati: HTA, neoplasm cefalopancreatic.Pacientul a facut parte dintr-un focar cu infectie COVID-19 cu debut in data de 22.04.2020 in Spitalul Judetean Sf. Spiridon.- Barbat, 70 ani, judet Arges. Internat in data de 10.04.2020 Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti - Oncologie pentru tratament. Transferat in data de 25.04.2020 in Spitalul Orasenesc Mioveni.Recoltat in data de 24.04.2020.Rezultat pozitiv in data de 25.04.2020.Decedat in data de 01.05.2020.Comorbiditati: Neoplasm rectal cu metastaze generalizate, Fibrilatie atriala cronica, Boala renala cronica.- Barbat, 81 ani, judet Vaslui. Rezident in camin de persoane varstnice.Recoltat in data de 25.04.2020.Rezultat pozitiv in data de 27.04.2020.Decedat in data de 01.05.2020.Comorbiditati: HTA, Boala varicoasa cronica, bronsita cronica.- Barbat, 66 ani, judet Bacau. Internat in data de 27.04.2020 in Spitalul Municipal Onesti - ATI.Recoltat in data de 27.04.2020.Rezultat pozitiv in data de 30.04.2020.Decedat in data de 02.05.2020.Comorbiditati: Fibrilatie atriala permanenta cu ritm rapid, ICC cls aIIIa, NIHA, Boala renala cronica, Diabet zaharat tipII insulino-necesitant.- Barbat, 78 ani, judet Bacau. Internat in data de 20.04.2020 in Spital Municipal Moinesti - Boli Infectioase, transferat in data de 30.04.2020 in Spital Municipal Onesti.Recoltat in data de 29.04.2020.Rezultat pozitiv in data de 30.04.2020.Decedat in data de 01.05.2020.Comorbiditati: Cardiomiopatie dilatativa, HTA gr III, FA permanenta, ICC cls IV, NIHA, Boala renala cronica std III, Diabet zaharat tip II.