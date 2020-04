Au mai murit 4 romani din cauza coronavirusului, bilantul urca la 579 decese

LIVE

Este vorba despre 3 barbati si o femeie din Hunedoara, Teleorman si Arad.- Un barbat de 78 ani din judetul Hunedoara. Pacientul s-a prezentat cu pneumonie acuta, suspiciune COVID19, la Spitalul Municipal Brad, si a fost transferat la ATI Spitalul Judetean Hunedoara in 22 aprilie. Data recoltarii probei pentru COVID: 22.04.2020. Data confirmarii: 23.04.2020. Data decesului: 24.04.2020. Comorbiditati: DZ insulino-dependent, cardiopatie ischemica, cu bloc de ramura, HTA- Un barbat de 70 ani din judetul Teleorman. S-a internat pe 15 aprilie la Spitalul Municipal Rosiorii de Vede si a fost transferat la Spital Covid Colentina in 17 aprilie pentru suport respirator (intubare si ventilare mecanica). Data recoltarii probei pentru COVID: 15.04.2020. Data confirmarii: 17.04.2020. Data decesului: 24.04.2020. Comorbiditati: DZ, insuficienta cardiaca, afectare pulmonara.- Un barbat de 69 ani din judetul Arad. S-a internat in 13 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Arad pentru bronhopneumonie si apoi transferat la ATI- pentru suport respirator (intubare). Data recoltarii probei pentru COVID: 13.04.2020.Data confirmarii: 13.04.2020. Data decesului: 23.04.2020. Comorbiditati: HTA- O femkeie de 79 ani din judetul Arad. S-a internat in 14 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Arad pentru bronhopneumonie si febra. Data recoltarii probei pentru COVID-19: 14.04.2020. Data confirmarii: 14.04.2020. Data decesului: 24.04.2020. Comorbiditati: HTA, AVC ischemic.