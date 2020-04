Au mai murit inca 6 romani din cauza coronavirusului, toti fiind in Suceava. Bilantul urca la 711 decese

LIVE

Toate cele 6 decese sunt inregistrate in Suceava.- Un barbat de 84 ani, judetul Suceava. S-a internat pe 11 aprilie la Spitalul Judetean Suceava. I s-au recoltat probe pe 21 aprilie, iar rezultatul pozitiv a venit in aceeasi zi. A murit in 29 aprilie. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA.- Un barbat de 83 ani, judetul Suceava. S-a internat pe 28 aprilie la Spitalul Judetean Suceava. I s-au recoltat probe pe 23 aprilie, iar rezultatul pozitiv a venit in 27 aprilie. A murit in 29 aprilie. Comorbiditati: pacient cardiac, cu electrostimulare permanenta, polip carcinomatos de colon rezecat in nov 2019.- Un barbat de 46 ani, judetul Suceava. Data internarii nu este precizata. I s-au recoltat probe pe 26 aprilie, iar rezultatul pozitiv a venit in 29 aprilie. A murit in 25 aprilie, inainte de sosirea rezultatului. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Obezitate.- Un barbat de 65 ani, judetul Suceava. Data internarii nu este precizata. I s-au recoltat probe pe 27 aprilie, iar rezultatul pozitiv a venit in 29 aprilie. A murit in 26 aprilie, inainte de sosirea rezultatului. Barbatul era de la un camin de batrani.- Un barbat de 69 ani, judetil Suceava. Data internarii nu este precizata. I s-au recoltat probe pe 26 aprilie, iar rezultatul pozitiv a venit in 29 aprilie. A murit in 25 aprilie, inainte de sosirea rezultatului. Barbatul era de la caminul de batrani Bogdanesti.- O femeie de 66 de ani din judetul Suceava. S-a internat pe 23 aprilie la Spital Judetean Suceava. I s-au recoltat probe pe 25 aprilie, iar rezultatul pozitiv a venit in aceeasi zi. A murit in 29 aprilie. Comorbiditati: Leucemie, faza terminala.