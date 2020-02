Autobuze cu oameni evacuati din China, atacate de protestatari: Trebuie tinuti la Cernobil! (Video)

Iedzivotaji #NoviSanzari #Poltava #Ukraina iesaistas sadursmēs ar policiju un Nacionalo gvardi, protestējot pret no #Vuhana #Ķina evakuēto ukrainu izvietosanu karantina tuvaka slimnica. Starp evakuētiem nav neviena saslimusa. pic.twitter.com/8MpAiJUIX1 - BreakingLV (@breakinglv) February 20, 2020

Unii protestatari si politisti au ramas la pamant, raniti, in urma confruntarilor. Geamurile a cel putin doua autobuze au fost sparte, in timp ce persoanele evacuate stateau dupa perdele, relateaza Reuters.Localnicii din Novi Sanzari se tem sa nu se infecteze, chiar daca autoritatile au insistat in mod repetat ca nu este niciun pericol, iar presedintele Volodimir Zelenski a facut apel la calm.Ucraina nu are cazuri confirmate de imbolnavire cu coronavirus.Conflictul a izbucnit dupa o zi intreaga de tensiuni, in care protestatarii au blocat un pod care duce spre sanatoriul unde vor sta in carantina persoanele evacuate, timp de cel putin doua saptamani, pentru a se asigura ca nu sunt purtatoare de virus.Sute de politisti purtand echipamente de protectie, dube ale politiei si un vehicul armat au fost desfasurate in zona pentru a mentine ordinea, iar politistii au strigat periodic "sa va fie rusine", in timp ce orasul astepta sosirea evacuatilor.Pe langa 47 de ucraineni, in avionul care a aterizat in Ucraina s-au aflat si 27 de argentinieni, precum si cetateni din Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Costa Rica si alte tari.O ucraineanca a refuzat in ultimul moment sa fie evacuata pentru ca autoritatile chineze nu i-au permis sa isi ia cainele cu ea, a anuntat ambasada ucraineana.Autoritatile ucrainene au afirmat ca toti pasagerii au fost controlati de doua ori pentru virus, inainte de a li se permite sa se imbarce, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a calma protestatarii."Nu exista un loc in Ucraina care sa poata gazdui 50 de oameni, in sate mai izolate sau regiuni mai indepartate, unde sa nu existe un pericol pentru populatie?", a spus unul dintre locuitori, Iuri Dziubenko.Un protestatar a sugerat ca ar trebui tinuti la Cernobil, unde a avut loc cel mai grav dezastru nuclear din lume, in 1986. Un altul voia sa fie dusi la Parlament, iar altul zicea sa fie gazduiti de insusi Zelenski, daca chiar considera ca nu exista niciun pericol."Asta este ce ii spun presedintelui: 'Ia zece oameni, atunci eu voi lua doi'", a precizat un barbat numit Iuri.Un sistem de sanatate slab, coruptia si neincrederea in autoritati sunt raspandite in Ucraina, care s-a confruntat recent si cu o epidemie de pojar, pe fondul reticentei unor persoane sa isi vaccineze copiii.Protestul l-a determinat pe presedintele Zelenski sa publice un comunicat in care ii asigura pe ucraineni ca nu exista un pericol, ca autoritatile au facut tot posibilul sa se asigure ca virusul nu se va raspandi in Ucraina."Exista insa un alt pericol pe care doresc sa il mentionez. Pericolul de a uita ca suntem oameni si ca toti suntem ucraineni", a afirmat presedintele.In vestul Ucrainei au avut loc proteste similare ale locuitorilor care se tem ca evacuatii vor fi gazduiti in schimb acolo.