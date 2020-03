Autoritatea pentru Protectia Animalelor poate prelua animalele de companie ale bucurestenilor cu noul coronavirus

Ziare.

com

"Primaria Municipiului Bucuresti, prin ASPA, poate prelua animalele de companie daca sunteti testati pozitiv cu coronavirus, aveti nevoie de spitalizare si nu aveti rude/cunostiinte care pot sa aiba grija de acestea in lipsa voastra", a postat ASPA pe Facebook.Cei interesati trebuie sa sune la ASPA la numarul 021/9844. Echipe ale ASPA se vor deplasa la adresele indicate pentru a ridica animalele de companie. Acestea vor fi adapostite temporar in cadrul centrelor ASPA sau la alte asociatii cu care colaboreaza ASPA.Animalele vor fi cazate in tarcuri individuale, fara a lua contact cu ceilalti caini din centre. Proprietarii vor primi periodic poze/filmari cu companionii lor. Animalele vor fi preluate in baza unui formular de cedare temporara, semnat in calitate de proprietari. Dupa externarea proprietarilor, animalele vor putea fi recuperate de la ASPA sunand la 021/9844, anunta ASPA.Conform sursei citate, procedura este valabila doar pentru locuitorii Municipiului Bucuresti, ASPA fiind un serviciu public din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti."Pentru moment sunt pregatite 20 de tarcuri individuale. In functie de evolutia situatiei, exista capacitate pentru suplimentarea locurilor. Animalele vor fi supravegheate in fiecare zi, vor primi hrana, ingrijiri medicale si li se va face curatenie zilnic. La preluarea animalelor, proprietarii vor preciza toate aspectele de care trebuie sa se tina cont pe perioada cazarii la ASPA. Prin urmare, cainii cu diete speciale vor fi hraniti corespunzator", a postat ASPA.Conform sursei citate, cainii cu probleme medicale vor primi tratamentul de care au nevoie."Daca sunt probleme grave, putem colabora cu clinici veterinare fie pentru cazare temporara, fie pentru analize, fie pentru tratament. Cainii cu probleme minore de sanatate vor primi tratament in centrele ASPA. Daca intervine o problema de sanatate in perioada in care cainele este cazat la ASPA, acesta va beneficia de investigatiile si tratamentul necesare fie in centrul ASPA, fie in clinici cu care colaboram, in functie de problema medicala aparuta", precizeaza ASPA.Proprietarul va fi instiintat de orice lucru care are legatura cu animalul sau.Animalele vor fi transportate cu masinile de transport ale ASPA, autorizate DSV. Masinile sunt dezinfectate in fiecare zi, a adaugat ASPA.