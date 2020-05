Autoritatile americane autorizeaza folosirea antiviralului Remdesivir ca tratament pentru COVID-19

Ziare.

"Sunt bucuros sa anunt ca Gilead a obtinut din partea FDA autorizatia de utilizare in regim de urgenta pentru Remdesivir", a declarat presedintele american Donald Trump vineri la Casa Alba.In cadrul unei intalniri in Biroul Oval cu presedintele SUA, directorul executiv al companiei, Daniel O'Day, a calificat decizia drept un prim pas important si a anuntat ca Gilead Sciences doneaza 1.5 milioane de fiole pentru a ajuta pacientii.Vicepresedintele Mike Pence a anuntat ca cele 1.5 milioane de fiole vor incepe sa fie distribuite in spitale luni.Gilead anuntase miercuri ca medicamentul a ajutat la imbunatatirea rezultatelor pentru pacientii cu COVID-19 si a furnizat date care sugereaza ca Remdesevirul a actionat mai bine atunci cand a fost administrat cat mai devreme dupa infectare.Acest medicament experimental a fost initial creat pentru vindecarea bolnavilor care sufera de febra hemoragica Ebola.Conform unui studiu realizat de Institutele de sanatate americane (NIH), Remdesevirul scurteaza cu cateva zile perioada de refacere a pacientilor care sufera de COVID-19.Pietele financiare au inregistrat fluctuatii in ultimele saptamani, dupa publicarea mai multor studii care au prezentat o imagine mixta a eficacitatii acestui medicament.