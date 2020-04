Autoritatile anunta alte 7 decese de coronavirus, inclusiv doi tineri de 26 si 30 de ani

LIVE

Este vorba despre 2 femei si 5 barbati din judetele Bihor, Prahova, Mures, Iasi, Galati si Neamt.Barbatul care a murit in Bihor avea doar 30 de ani, iar cel din Mures - 26.- un tanar de 30 de ani din judetul Bihor, care s-a internat pe 10 aprilie la Spitalul Clinic Municipal Oradea, sectia de Boli Infectioase, iar in 17 aprilie a fost transferat la ATI. Virusul a fost confirmat pe 10 aprilie si a murit pe 23. Suferea de astm bronsic.- o femeie de 52 de ani din judetul Prahova, care s-a adresat telefonic medicului de familie pe 17 aprilie pentru febra si dureri de spate. A cerut o ambulanta, insa a refuzat deplasarea la spital. Pe 20 aprilie este chemata din nou ambulanta pentru resuscitarea femeii, insa fara succes. Abia pe 22 aprilie i s-au recoltat probe pentru testare si virusul s-a confirmat pe 23, la 3 zile dupa deces. Nu sunt precizate comorbiditati.- o femeie de 80 de ani din judetul Mures, care s-a internat pe 21 aprilie in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures, iar a doua zi a fost transferata pe sectia de medicina interna a Spitalului Clinic Judetean Mures. Tot pe 22 s-a confirmat prezenta bolii si in aceeasi zi a murit. Comorbiditati: Boala cardiovasculara, IC, hipertensiune arteriala, diabet zaharat.- un barbat de 26 de ani din judetul Mures, care s-a internat pe 21 aprilie in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures, iar a doua zi a fost transferat pe sectia de cardiologie. Tot pe 22 s-a confirmat prezenta virusului si pe 23 tanarul a murit. Comorbiditati: obezitate.- Un barbat de 82 de ani din judetul Iasi, care s-a internat pe 8 aprilie in Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, la Sectia ingrijiri paleative, iar pe 23 aprilie a fost transferat la ATI, zi in care a si murit. Virusul fusese confirmat pe 22 aprilie. Comorbiditati: hipertensiune arteriala si diabet zaharat.- un barbat de 66 de ani din judetul Galati, care a fost internat pe 10 aprilie in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Galati, iar pe 13 transferat la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Galati. Boala era confirmata inca din 7 aprilie. A murit pe 23 aprilie. Suferea de Parkinson, Hepatita virala tip B si Dementa. Pacientulfacea parte din focarul COVID-19 care evolueaza in caminul de batrani Galati.Dupa confirmarea bolii, a fost izolat in camin, pana cand a existat un loc liber in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Galati.- Un barbat de 73 de ani din judetul Neamt, care s-a internat pe 10 aprilie in Spitalul Judetean Piatra Neamt, la Sectia ATI, cu penumonie interstitiala. S-a confirmat virusul pe 14 aprilie. Suferea de diabet zaharat.