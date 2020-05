Autoritatile anunta inca 9 decese de COVID-19: Unii oameni au murit de aproape o luna

Iata detaliile:

LIVE

Ziare.

com

La aceasta informare este demn de mentionat ca sunt 5 decese inregistrate mai demult. De exemplu, doi barbati au murit pe 6 aprilie. Alte trei persoane au murit pe 14 si 15 aprilie, dar abia acum aflam, desi era confirmata prezenta virusului dinainte de deces in toate cele cinci cazuri.- un barbat, de 65 ani, din judetul Suceava. El a fost internat pe 18 martie in Spitalul Judetean Suceava. Pe 27 martie i s-au recoltat probe, iar rezultatul pozitiv a venit pe 2 aprilie. Barbatul a murit pe 6 aprilie.- un barbat de 52 ani, din judetul Suceava, care a fost internat pe 30 aprilie in Spitalul Judetean Suceava. Pe 11 aprilie i-au fost recoltate probe, iar rezultatul pozitiv a fost primit pe 12 aprilie. Barbatul a murit pe 14 aprilie.- o femeie de 74 ani, din judetul Suceava, internata pe 27 martie in Spitalul Judetean Suceava. Pe 11 aprilie i s-au recoltat probe, iar pe 12 aprilie a fost confirmata prezenta virusului. Ea a murit pe 15 aprilie. Comorbiditati: Schizofrenie, Hipertensiunea arteriala.- o femeie de 76 ani, din judetul Suceava, internata pe 10 aprilie in Spitalul Judetean Suceava. Pe 10 aprilie i s-au recoltat probe si a fost confirmata prezenta virusului pe 13 aprilie. Ea a murit pe 15 aprilie.- un barbat de 70 ani, din judetul Suceava, internat pe 31 martie la Spitalul Judetean Suceava. I s-au recoltat probe pe 2 aprilie si rezultatul pozitiv a fost primit pe 3 aprilie. El a murit pe 6 aprilie. Comorbiditati: Pacient dializat, Diabet Zaharat tip II, Glomerulonefrita diabetica, Hipertensiunea arteriala.- o femeie, de 75 ani, din judetul Arad, internata pe 23 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Arad. Pe 23 aprilie au fost recoltate probe si pe 24 aprilie a fost primit rezultatul pozitiv. Femeia a murit pe 30 aprilie. Comorbiditati: Hipertensiunea arteriala std. II, Diabet Zaharat tip II, Boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC), Insuficienta renala acuta.- un barbat de 68 ani, din judetul Prahovainternat pe 28 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, sectia Boli Infectioase si transferat pe 29 aprilie la Spitalul Campina (ATI). I s-au recoltat probe pe 29 aprilie si confirmata boala pe 30 aprilie, cand a si murit.Comorbiditati: Diabet Zaharat tip II, Infarct miocardic Acut sechelar.- un barbat, de 84 ani, din judetul Suceava, caruia i s-au recoltat probe pe 5 aprilie si confirmata boala pe 6 aprilie. El a murit pe 5 aprilie. Comorbiditati: Boala cronica renala, insuficienta cardiaca congestiva, Hipertensiunea arteriala std. II, FIA permanenta.- un barbat, de 62 ani, din judetul Vrancea, internat pe 19 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Focsani, sectia BI, transferat 20 aprilie la sectia ATI si intubat 21 apriloe. I s-au recoltat probe pe 19 aprilie, confirmat pe 21 aprilie si a murit pe 30 aprilie. Comorbiditati: Diabet Zaharat tip II, Obezitate.A.G.