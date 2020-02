Autoritatile din Dolj cauta pasagerii din avionul cu care a calatorit italianul infectat cu coronavirus

Ziare.

Potrivit prefectului judetului Dolj, 44 de persoane au mers in aceeasi aeronava cu barbatul de 71 de ani din Italia, atat pe drumul din Italia catre Romania, cat si la intoarcerea acestuia in Peninsula.Si angajatii aeroportului, ai firmei de la care italianul si-a inchiriat o masina, cat si echipajul din avion sunt identificati pentru a fi testati."Noi facem demersuri catre compania aeriana pentru identificarea, mai bine zis, CNP-urile cetatenilor care au stat in preajma cetateanului italian. E vorba de 22 dus, 22 intors. Urmeaza sa fie contactate toate cele 44 de persoane, plus stewardesele de catre DSP si sa li se faca analizele si procedura de rigoare.A intrat in contact cu doi reprezentanti ai firmei de inchirieri auto. Noi am incercat sa luam legatura telefonic cu sotia lui, dar nu a raspuns la telefon. Noi incercam sa vizionam tot ce inseamna inregistrari video", a declarat Narcis Purcarescu, prefect de Dolj.Italianul in varsta de 71 de ani a fost diagnosticat cu cu virusul Covid-19 si este internat la un spital din Rimini. Cetateanul italian depistat pozitiv cu virusul Covid-19 a aterizat pe Aeroportul din Craiova dupa care a locuit cateva zile in judetul Gorj , a anuntat si Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat remis marti.Socrii italianului, care locuiesc in comunei Balteni, judetul Gorj, si la care acesta a fost in vizita, au fost, marti seara, izolati la domiciliu, unde le-au fost recoltate probe pentru analize. Alte doua persoane care au intrat in contact cu italianul s-au dus singure la spitalul din Targu-Jiu.