Autoritatile din Oradea au cumparat echipamente medicale din China, fara intermerdiari: Cred ca am luat la sub jumatate din preturile din Romania

Achizitii fara intermediari

Bolojan: Economiile sunt consistente

Ziare.

com

"Au decolat de pe aeroportul din Shanghai - China, fac o escala de realimentare cu kerosen in Kazahstan si dupa aproape 14 ore de zbor vor ateriza pe aeroportul din Oradea. Primul va ateriza in jurul orei 15, al doilea la noapte, tarziu.Combinezoanele si mastile transportate fac parte din contractul de import din care am mai adus la sfarsitul saptamanii trecute 37 de tone de materiale sanitare," a scris pe Facebook, primarul orasului, Ilie Bolojan.Conform acestuia, a treia aeronava Boeing 737 va aduce pana la sfarsitul acestei saptamani ultimul transport, inca 10 tone de materiale sanitare: "."Primarul a tinut sa evidentieze efortul a doua persoane care ar fi avut o contributie majora la acest import: Gheorghe Carp - directorul Spitalului Judetean si Mihai Jurca - directorul Asociatiei pentru Promovarea Turismului dinOradeasi Regiune (APTOR).Cei doi au fost prezenti la aterizarea primului avion. Atat Gheorghe Carp, cat si Mihai Jurca, de la APTOR, au precizat ca achizitia "s-a facut de catre municipiul Oradea in competitie cu alte state" si ca "Oradea a reusit sa le cumpere fara intermediari la preturi mai mici decat au facut-o reprezentantii unor state", ba chiar la jumatate din preturile pietei europene, potrivit publicatiei Bihoreanul. "Comparand preturile care se practica in Romania si in Europa, cred ca am luat la sub jumatate. O sa aveti si comparatiile (), o sa aratam si preturile cu care se achizitioneaza in momentul de fata echipamente", a spus dr. Carp.In acest demers, orasul a fost sprijinit de reprezentantii unei companii din Parcul Industrial care are unitati de productie si in China, noteaza publicatia.De altfel, si Bolojan a promis ca va publica in detaliu ce echipamente a achizitionat si cat au costat."Vom face un raport in detaliu in zilele urmatoare, dupa ce toate livrarile vor fi facute, cu privire la cantitati, tipuri de materiale si preturi.Toate costurile vor fi prezentate in mod transparent. In tot cazul, oamenii din linia intai au echipamente iar economiile realizate de spitale si primarie sunt consistente," scrie Bolojan.