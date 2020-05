Autoritatile explica de ce sambata am avut doar 165 de cazuri noi de COVID-19, iar azi sunt 431

LIVE

Azi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost 431 de infectari cu COVID-19, diferenta mare fata de ieri.GCS precizeaza insa ca in raportarea de sambata au existat intarzieri de la nivel local si din acest motiv au fost anuntate doar 165 de cazuri noi. In realitate, spune grupul, ieri ar fi fost vorba despre aproximativ 200 de cazuri."In raportarea de ieri, pentru buletinul de la ora 13.00, au fost introduse in aplicatie 165 de cazuri. S-a constatat ca aceasta cifra a fost determinata de intarzieri in raportare de la nivel local, urmare a unei actualizari a sistemului de raportare care a necesitat asimilarea procedurilor de catre responsabilii la nivel local - DSP.Acest fapt a facut sa fie mobilizate persoanele pentru a verifica situatia si actualizata raportarea. din acest motiv cifra de azi de 431 trebuie interpretata prin ponderare cu cea de 165, fiind vorba de aproximativ 200 de cazuri aferente zilei de ieri", a precizat Grupul de Comunicare Strategica.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 431 cazuri noi de coronavirus in Romania, astfel ca bilantul total a ajuns la 13.163 , a anuntat duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS).La ATI sunt internati in acest moment 255 de pacienti.Dintre persoanele confirmate pozitiv,