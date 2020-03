Autoritatile fac apel la cele 17 persoane care au calatorit cu romanul din Galati infectat cu coronavirus

Ziare.

Autoritatile fac acum un apel la acestea, sa se auto-izoleze si sa anunte autoritatile, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS)."Sunt rugate sa se izoleze la domiciliu si sa contacteze in cel mai scurt timp autoritatile, la numarul 0744.630.508 (DSP Galati), persoanele care in data de 29 februarie a.c. au circulat spre Galati, folosind microbuzul, cu plecare din Bucuresti (Gara de Nord", se precizeaza intr-un comunicat ai institutiei.Este vorba despre cursa din 29 februarie cu plecare de la ora 12,15, avand puncte de imbarcare pe strada Baldovin Parcalabul si IDM Basarab."Microbuzul folosit este marca IVECO, de culoare alba, are numarul de inmatriculare B 83 ZAD, si a circulat pe ruta Bucuresti - Urziceni - Buzau - Braila - Galati. Precizam ca aceasta cursa a fost folosita de aproximativ 17 pasageri", se mai mentioneaza in comunicat. Al treisprezecelea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat sambata, pacientul fiind un barbat de 72 de ani din judetul Galati, a anuntat GCS.Barbatul este in stare generala ameliorata, fara febra.Potrivit informatiilor transmise de GCS, alte trei cazuri de infectare cu COVID 19 au fost confirmate sambata la nivel national. Este vorba despre o adolescenta de 15 ani din Timisoara, o adolescenta de 16 ani din judetul Hunedoara si un barbat de 49 de ani din Bucuresti.