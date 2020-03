Autoritatile locale, obligate sa monteze dispozitive cu dezinfectant la intrarea in blocuri si sa dezinfecteze scarile

Ziare.

"Pentru a proteja cetatenii care locuiesc in blocuri sau in zone aglomerate, am stabilit ca autoritatile locale sa monteze dispozitive cu dezinfectant la intrarea in blocuri si sa dezinfecteze scarile de bloc si lifturile", a spus, intr-o conferinta de presa, ministrul de Interne, Marcel Vela.Decizia se adauga unui nou set de masuri anuntate duminica, masuri prin care se incearca limitarea extinderii epidemiei de Covid-19 in Romania.Ministrul de Interne a catalogat masurile anuntate, care sunt cuprinse in Ordonanta Militara nr. 4 drept "cele mai dure luate in ultimii zeci de ani".S-au inasprit sanctiunile pentru cei care parasesc izolarea sau carantina, s-au plafonat preturile la gaze, electricitate si combustibili, s-au luat masuri dure in ce priveste detasarea medicilor si a personalului militar acolo unde este nevoie de ei, dar s-au stabilit si sanctiuni severe, penale, in cazul in care din orice motiv se refuza tratarea adecvata a pacientilor.