Autoritatile ne cer sa avem incredere in cifrele oficiale, in ciuda erorilor care ies la iveala in rapoartele de COVID-19

Ziare.

com

Oficialul a subliniat ca astfel de erori se produc peste tot in lume si ca tin de mai multi factori, dar asigura ca baza este extrem de sigura.Adriana Pistol a facut aceste comentarii dupa ce INSP a rectificat informatii privind unele decese provocate de coronavirus si declarate in ziua anterioara. Rectificarea survine raportarii duble a sase decese (899 - 904) din judetul Suceava din 8 mai. Precizarile au fost facute la postul Digi 24. "O baza de date in permanenta miscare, care functioneaza intr-o tara cu foarte multe cazuri si surse de informare nu e neasteptat ca, uneori, sa se petreaca si mici erori.Erorile din punct de vedere comunicational poate au un impact, ca avem atatea sau cu 5 mai multi sau mai putini, dar, din punct de vedere epidemiologic, noi stim exact care e numarul de cazuri la un anumit moment, indiferent ca vorbim de cifra x a persoanei respective, sau y.Toata lumea ar trebuie sa inteleaga ca astfel de erori exista oriunde in lume, se poate intampla in orice moment.In aceasta platforma a STS introduc inclusiv toate spitalele. Spitalul e primul care stie ca o persoana a decedat sau s-a vindecat. Cand introduci in sistem la evolutia pacientului respectiv o data de deces care preia, din anumite motive de soft, o data de raportare eronata, sigur ca se pot produce erori de citire si interpret intr-un anume moment.E valoros ca exista o baza de date nationala pusa la dispozitie de STS, care e extrem de sigura. Toata lumea incearca sa urmareasca intreaga evolutia fenomenului atat din punct de vedere al vindecarilor, cat si al deceselor, la decese sunt foarte multe lucruri de clarificat si trebuie sa va ganditi ca nu e simplu.Nu intri intr-un calculator si scrii deces, trebuie sa si gandesti ce a datorat acel deces, care sunt bolile, la ce cauza de deces pui acea infectie cu corona. La unele e diagnostic principal la deces, altii afla dupa o necropsie.Sunt foarte multe aspecte la care poate lumea nu se gandeste, dar nu e simplu si nu trebuie sa transformam oamenii si tragediile lor doar in niste cifre", a explicat Adriana Pistol, de la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Oficialul a precizat ca numarul deceselor nu este in scadere, acestea fiind in medie de 25/zi.