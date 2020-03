Autoritatile sanitare franceze avertizeaza ca antiinflamatoarele pot agrava COVID-19

LIVE

Ziare.

com

Olivier Veran, ministrul francez al Sanatatii, care este medic neurolog, a scris sambata pe Twitter: "Administrarea de antiinflamatoare (ibuprofen, cortizon etc) poate fi un factor in agravarea infectiei. In caz de febra, luati paracetamol. Daca deja luati medicamente antiinflamatoare, cereti sfatul medicului".Oficialii din sanatate subliniaza ca medicamentele antiinflamatoare sunt cunoscute ca fiind un risc pentru cei cu boli infectioase, pentru ca acestea tind sa diminueze raspunsul sistemului imunitar al organismului.Ministrul Sanatatii a adaugat ca pacientii ar trebui sa aleaga paracetamol pentru ca "reduce febra fara a contraataca inflamatia".Jean-Louis Montastruc, seful departamentului de farmacologie de la un spital din Toulouse, a declarat pentru RTL Radio: "Medicamentele antiinflamatoare cresc riscul complicatiilor cand exista febra sau infectie".Veran a spus, in interventia sa zilnica, ca evolutia si raspandirea coronavirusului este "rapida si reala", dar ca 98% dintre cei bolnavi au fost vindecati. Bilantul de pana acum al Frantei este de 5.000 de cazuri de infectare si 91 de decese.Turnul Eiffel, Chateau de Versailles, Louvre, Musee d'Orsay si Centre Pompidou se numara intre institutiile franceze care sunt inchise. In regiunea Paris, nu mai sunt sustinute slujbe religioase.Scolile din tara au fost inchise dupa cursurile de sambata, astfel ca 12,4 milioane de elevi vor sta acasa. Ministrul Educatiei, Jean-Michel Blanquer, a spus ca ei vor urma sa invete online.