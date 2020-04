Avem 246 de cazuri noi de coronavirus in tara. 52 de romani au murit in strainatate

Situatia pe judete

LIVE

Ziare.

com

In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost confirmate 246 de cazuri noi de imbolnavire.La sectia de anestezie si terapie intensiva sunt internatiDintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate si externate, mai anunta GCS.Pana acum, in afara tarii, 52 de romani au murit de COVID-19. In tara, situatia e sumbra: avem 332 de persoane rapuse de coronavirus. Totodata, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 23.645 de persoane, in timp ce alte 67.268 sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.GCS mai transmite ca pana acum, la nivel national, au fost prelucrate"In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 512 apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 2.430 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor", se mai arata in informare.In continuare, cel mai afectat judet de coronavirus este Suceava, unde au fost confirmate, pana acum, 1.733 de cazuri.Suceava e urmata de Capitala, la mare distanta (aproape o mie de cazuri), cu 789 de imbolnaviri confirmate.Apoi, in topul negativ intra judete unde s-au confirmat putin peste 300 de cazuri: Hunedoara, Timis si Neamt.Cele mai "rosii" zone din tara:La polul opus, avem si zone unde nu s-au inregistrat mai multe de 20 de imbolnaviri. Cel mai putin afectat judet ramane Harghita, cu 7 cazuri confirmate pana acum, fiind urmat de Gorj cu 10 cazuri si Olt, unde s-au confirmat 13 imbolnaviri.Salaj si Tulcea - 18Braila - 16Valcea - 15Buzau - 14Olt - 13Gorj - 10Harghita - 7A.D.