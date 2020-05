Avem 771 de morti. Romanii se gandesc la relaxare, autoritatile la valul doi care ar putea lovi in toamna

LIVE TEXT

Au fost anuntate alte 16 decese in Romania, ceea ce urca bilantul zilei la 27 de morti si pe cel total la 771 de morti.

In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 165 cazuri noi de coronavirus in Romania, astfel ca bilantul total a ajuns la 12.732

Alti 11 romani au murit de COVID-19, bilantul urca astfel la 755 de decese.

Ne aflam in a doua zi a minivacantei de 1 Mai, pe care, in mod obisnuit, romanii o petreceau departe de casa. In acest an, insa, suntem nevoiti sa stam fiecare la casa lui si sa respectam restrictiile impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus.Restrictii se vor mai relaxa din 15 mai, dupa cum ne-au anuntat autoritatile. Insa este extrem de important ca pana atunci sa continuam sa respectam Ordonantele Militare aflate in vigoare pentru ca altfel, atrag atentia specialistii, numarul cazurilor ar putea creste foarte mult, iar restrictiile vor reveni. In plus, amenzile sunt foarte mari.La nivel mondial, sunt peste 3,4 milioane de cazuri de COVID-19, iar numarul de morti din lume a trecut de 243.000. Vestea buna este ca pana acum, peste un 1,1 milioane de persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost declarate vindecate, de la inceputul pandemiei.O alta veste buna vine din SUA, unde Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a autorizat folosirea antiviralului Remdesivir ca tratament pentru COVID-19.Urmareste toate datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers - Sute de protestatari au luat parte la demonstratii sambata in doua orase din Germania, Stuttgart si Berlin, impotriva restrictiilor in vigoare asupra vietii publice in eforturile de limitare a raspandirii coronavirusului, potrivit DPA.- Rata de contagiune cu noul coronavirus este sub 1 in Suedia, un semn ca epidemia este tinuta sub control, in ciuda abordarii mai relaxate a guvernului comparativ cu vecinii sai europeni, potrivit DPA.- Judetul Braila are un prim aparat pentru testare COVID-19, donat de Grupul Al Dahra, detinator al firmei Agricost, care are in arenda 57.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. In judetul Braila, potrivit Prefecturii, sunt 22 de bolnavi inregistrati, cinci fiind cadre medicale. De asemenea, din cei 22 de bolnavi, 18 s au vindecat pana acum.- Presedintele Societatii Nationale de Microbiologie, Alexandru rafila, a declarat, sambata seara, ca in ultimele 24 de ore, la Suceava, au fost raportate unul-doua cazuri de COVID-19. Desi focarul merge spre inchidere, medicul avertizeaza ca situatia trebuie tratata in continuare cu prudenta.- Bolnavii de COVID-19 internati la Spitalul de Boli Infectioase Craiova vor putea fi tratati cu plasma, dupa ce echipa de fotbal Universitatea Craiova a donat spitalului echipamentul medical necesar. Primii donatori ar putea fi o parte din pacientii vindecati.- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, promite masuri de sprijin pentru companiile care au trimis angajatii in somaj tehnic, sub forma platii unei parti din salariu la reluarea activitatii, dar si sprijin pentru companiile care nu au intrerupt lucrul si si-au continuat munca in timpul pandemiei.Violeta Alexandru a declarat, sambata seara, la Digi 24, decizia finala asupra sprijinului care va fi acordat companiilor la reluarea activitatii va fi anuntata, cel mai probabil saptamana viitoare, "pentru a fi pregatiti pentru momentul 15 mai".- Doi dintre jandarmii de la Gruparea Mobila Craiova, care aveau COVID-19, au fost externati, ei fiind declarati vindecati dupa sapte zile.Alti 26 de militari au ramas internati.- O fabrica de bere din Marea Britanie daruieste gratis clientilor berea ramasa nevanduta odata cu inceperea pandemiei. Fabrica de bere Alnwick din Northumberland le-a cerut localnicilor sa vina cu recipiente proprii pentru a-si goli butoaiele- Numarul persoanelor care au murit din cauza COVID-19 in Turcia a crescut cu 78 in ultimele 24 de ore, totalul ajungand la 3.336, cu 1.938 de noi cazuri de infectarea cu coronavirus, releva datele prezentate sambata de Ministerul Sanatatii, potrivit Reuters. Numarul total al cazurilor de infectare a ajuns la 124.375, cel mai ridicat bilant din afara Europei de Vest si Statelor Unite si putin mai mare decat cel din Rusia.Pana acum s-au recuperat 58.259 de persoane infectate cu coronavirus, care produce boala respiratorie COVID-19. Numarul testelor desfasurate in Turcia in ultimele 24 de ore a fost de 36.318, totalul de la declansarea epidemiei ajungand la peste 1,1 milioane- Autoritatile franceze au anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 166 de decese cauzate de coronavirus, astfel ca totalul victimelor a ajuns la 24.760. Vineri, numarul noilor decese a fost 218.Sunt spitalizate 25.827 de persoane, dintre care la terapie intensiva sunt 3.827.- Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat, sambata, ca 300.000 de oameni au fost amendati pentru incalcarea restrictiilor de circulatie, suma totala a sanctiunilor fiind de 120 de milioane de euro care vor fi folositi, potrivit acestuia, in sistemul medical.- O petitie pentru redeschiderea salilor de fitness a fost distribuita de peste 15 mii de romani pe Facebook. Cu toate acestea, salile de fitness vor ramane inchise si dupa data de 15 mai.- Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi considera ca examenele de Bacalaureat si de Evaluare Nationala nu pot fi organizate in conditii de siguranta deoarece riscul de infectare va fi foarte ridicat si propun echivalarea celor doua examene cu media anilor de studii.- MAE anunta ca 140 de romani au fost repatriati sambata din Cipru, cu o cursa aeriana speciala operata de o companie privata."In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian, adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul zilei de astazi a fost facilitata revenirea in tara a 140 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Cipru, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si ale Ministerului Afacerilor Interne. Repatrierea a fost asigurata cu o cursa aeriana speciala operata de o companie privata, pe ruta Larnaca-Bucuresti", anunta MAE.- Izolarea muta petrecerile companiilor din cluburi acasa. Peste 100 de consultanti ai unei firme de training au participat la o petrecere organizata pe Zoom de 1 mai. A fost angajat si un DJ care a mixat timp de 2,5 ore in fata unui calculator.- Un numar de 18 pacienti confirmati pozitiv cu noul coronavirus si internati la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Braila au fost declarati vindecati si externati, de la debutul pandemiei, potrivit unei informari transmise, sambata, de Institutia Prefectului.- Faimosul colegiu Eton, unul dintre cel mai prestigioase licee de baieti din Marea Britanie, a anuntat o investitie de 100 de milioane de lire sterline (113 milioane de euro) pe parcursul a cinci ani pentru a ajuta la reducerea inegalitatilor din educatie adancite de pandemia de COVID-19, relateaza sambata AFP.- Marea Britanie a inregistrat sambata 621 de decese suplimentare cauzate de noul coronavirus, astfel ca bilantul total a urcat de 28.131 de morti, al doilea cel mai mare din Europa, dupa cel din Italia, a anuntat ministrul pentru locuinte, Robert Jenrick, potrivit AFP si Reuters.Numarul contaminarilor oficial contabilizate a ajuns la 182.260 de cazuri, cu 4.806 cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore, a precizat ministrul intr-o conferinta de presa la guvern.- Autoritatile italiene au anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 474 noi decese cauzate de coronavirus, astfel ca totalul a ajuns la 28.710 victime ale Covid-19. Numarul este mai mare fata de cel inregistrat vineri - 269.- Expertii americani au lansat o noua ipoteza, aceea ca noul coronavirus ar putea afecta fertilitatea. Medicul Radu Mihalca spune ca "ne putem astepta ca un barbat care a fost internat 2-3 saptamani la ATI sa aiba pe o anumita perioada o scadere a fertilitatii".- Unele inchisori americane ii lasa pe detinuti sa comunice cu familia prin Zoom. In acelasi timp, inchisorile din Romania le permit condamnatilor sa vorbeasca mai mult la telefon cu cei apropiati sau chiar prin online, in timpul pandemiei.- Medicii spun ca multi parinti nu vin cu copiii la vaccinare de teama ca s-ar putea infecta cu coronavirus. Programul national de imunizare trebuie sa continue in ciuda pandemiei.- Parintii trebuie sa combine proteinele cu legumele atunci cand le pregatesc copiilor masa. De asemenea, micutilor trebuie sa le fie date gustari sanatoase, spune medicul Valeria Herdea. Parintii reusesc cu greu sa le puna pe masa copiilor meniul de izolare.- Guvernul francez a decis sambata prelungirea cu doua luni, pana la 24 iulie, a starii de urgenta sanitara in vigoare pentru a lupta impotriva epidemiei de COVID-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Olivier Veran, potrivit AFP.- Banca Nationala a Austriei (ONB) se asteapta ca in acest an Produsul Intern Brut al tarii sa sufere o contractie de doua ori mai mare decat preconiza in urma cu doar o luna, deoarece masurile de carantina vor dura mai mult decat se astepta, a declarat sambata guvernatorul ONB, Robert Holzmann, transmite Reuters.- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a vizitat, sambata, spitale din judetele Vaslui si Iasi si a explicat ca a vrut sa vada care este starea personalului medical, a echipamentelor si cum se face evaluarea pacientului la intrarea in UPU, al doilea val al epidemiei putand sa vina in toamna."Ne asteptam pentru octombrie-decembrie la un al doilea val, dar tine foarte mult de cum trecem acest val. Suntem in trei zile care erau altadata erau o minivacanta, suntem dupa doua luni in care toata lumea percepe ca o zi frumoasa, ca o rabdare pusa la incercare, dar trebuie sa inteleaga ca rabdarea fiecaruia dintre ei este tocmai pentru ei. Un moment al sarbatorilor pascale gestionat bine, un moment al perioadei 1-3 mai gestionat bine va insemna si o speranta la relaxare si o speranta la celelalte valuri de mult mai mica amploare", a explicat ministrul Sanatatii.Acesta sustine ca atat timp cat avem personal medical valid, "putem da si o activitate medicala de calitate". In acest moment, in Romania sunt 1.300 de cadre medicale infectate.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a confirmat, sambata, la Iasi, ca o femeie in varsta de 20 de ani, din orasul vasluian Murgeni, este cea mai tanara persoana din Romania care a murit din cauza noului coronavirus si a anuntat ca va demara o ancheta in acest caz.- Directorul Amnesty International din Hong Kong a declarat sambata ca politia se foloseste de masurile de urgenta si de legile introduse pentru combaterea pandemiei de coronavirus pentru a mentine ordinea publica, relateaza DPA.- La aproape 2 saptamani de cand IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a fost confirmat cu noul coronavirus, inca nu se stie cum s-a infectat. Nelu Tataru a fost intrebat de starea inaltului prelat, la Iasi."Stabil, dar v-am spus trebuie sa ramanem cu rezervele. Are o varsta si comborbiditati si trebuie sa ne gandim ca cei care au o anumita varsta, pana nu vezi ca iese pe picioarele lui sa mearga acasa, facem toate eforturile ca lucrurile sa iasa bine. (...) E la Terapie Intensiva dar nu e intubat, este constient, ramane sa vedem evolutia", a spus Nelu Tataru.- Spaniolii au iesit pe strazi si pot face sport dupa 49 de zile de izolare. In Barcelona, alergatori si biciclisti au impanzit strazile din apropierea plajei, unde surferi se bucura de valuri, relateaza Reuters. La Madrid, biciclisti si tineri pe skateboard s-au plimbat pe bulevarde, trecand peste benzile politiei care incerca sa impiedice aglomeratia.- Iranul anunta ca ar fi trecut ce a fost mai greu. Cifrele, considerate in mare masura subestimate de mai multi oficiali iranieni, releva de o luna o tendinta de reducere a ritmului de decese legate de boala si al raspandirii virusului.De vineri la pranz si pana sambata la pranz, au fost inregistrate 802 noi infectii, ceea ce ridica la 96.448 numarul de cazuri confirmate de pacienti care au contractat noul coronavirus in Iran, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianouche Jahanpour.In acelasi timp, alte 65 de persoane au murit din cauza bolii, a spus el. Bilantul oficial al epidemiei se ridica acum la 6.156 de morti in Iran, tara cea mai afectata de virus din Orientul Apropiat si Orientul Mijlociu.- O femeie in varsta de 70 de ani, care fusese confirmata cu COVID-19, s-a sinucis la Spitalul Municipal Campulung Muscel, a anuntat, sambata, Institutia Prefectului Arges."Dupa primele cercetari ale Politiei, se pare ca femeia si-a pus singura capat zilelor. (...) Personalul medical din spital a verificat-o de patru ori in timpul noptii de vineri spre sambata. Din pacate, la ultima verificare, din aceasta dimineata, femeia a fost gasita moarta, provocandu-si rani incompatibile cu viata", se arata intr-un comunicat al Institutiei Prefectului.- Ministrul Sporturilor din Franta, fosta inotatoare de origine romana Roxana Maracineanu, a reamintit, sambata, pentru postul de radio France Info ca sportul s-ar putea relua incepand cu data de 11 mai, dar cu respectarea anumitor reguli, informeaza cotidianul L'Equipe."Sportul se va relua in Franta incepand cu 11 mai, dar cu reguli de distantare bine stabilite. Practica la club se va putea face, dar in grupuri de mai putin de 10 persoane, in exterior, cu exceptia sporturilor colective si de contact. Dar toate asociatiile, inclusiv cele ale sporturilor colective si de judo, vor putea propune activitati, respectand insa distantarea sociala. Lucram, de asemenea, la redeschiderea bazelor in functie de evolutia pandemiei", a spus Maracineanu referitor la reluarea activitatii sportive pe 11 mai, prima zi de relaxare a restrictiilor impuse de guvern.- Ministrul de Interne Marcel Vela a transmis printr-o postare pe Facebook multumiri angajatilor MAI, care fac din minister o institutie de elita, indiferent de cum se numeste ministrul."Saptamana ce tocmai s-a incheiat, mi-a oferit onoarea de a ma inclina cu multumiri in fata colegilor mei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au depasit granitele atributiilor de serviciu, si au iesit din tiparul profesional facand acte demne de tot respectul si admiratia noastra. M-am bucurat ca am avut ocazia si sansa sa cunosc politisti, jandarmi, pompieri, oameni minunati pentru care nu este vorba doar despre un job, este vorba despre vocatie! (...)Eu sunt un umil ministru trecator prin aceasta functie, institutia Ministerului Afacerilor Interne trebuie sa ramana o institutie de elita indiferent de cum se numeste ministrul, secretarii de stat, inspectorii generali, inspectorii sefi, directorii etc. Cu multa speranta in viitor si in dumneavoastra, urez astazi La Multi Ani de Ziua Nationala a Tineretului tuturor tinerilor. Viitorul este al vostru!", isi termina ministrul mesajul.- Uniunea Europeana si-a exprimat sambata ingrijorarea in ceea ce priveste restrictiile la adresa libertatii presei impuse de unele tari in timpul pandemiei de coronavirus si a dat asigurari ca aceasta boala a evidentiat importanta muncii mass media, informeaza EFE."Este ingrijorator ca pandemia de COVID-19 este folosita de unele tari ca pretext pentru a impune restrictii nejustificate asupra libertatii presei", a declarat - citat intr-un comunicat de presa - inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, in ajunul Zilei Internationale a Libertatii Presei, care se sarbatoreste duminica.- Pavel Voicu, ministrul de Interne din Republica Moldova, a anuntat ca este infectat cu noul coronavirus.- Belgia a raportat 82 de decese in ultimele 24 de ore, iar bilantul total a ajuns la 7.765., inclusiv asistentii medicali comunitari si personalul din reteaua de medicina legala,, conform Ordonantei aprobate in Guvernul Romaniei, a informat sambata Ministerul Fondurilor Europene.- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a anuntat sambata cadupa ce a primit mai multe sesizari privind activitatea din cele doua unitati medicale. Unul dintre spitale este Spitalul Orasenesc, unde, conform primarului localitatii, managerul a fost inlocuit cu " un chelner - sef de sala".- Si Raed Arafat transmite ca in Romania nu s-a ajuns inca la faza in care oamenii sa fie relaxati si sa spuna ca totul a trecut."Pot sa mai apara focare. Mai avem de asteptat.", a spus Arafat la Digi24.- Un prim caz in Franta al unei pisici infectate cu COVID-19, cel mai probabil de la stapanii ei, i-a facut pe cercetatori sa le ceara bolnavilor de coronavirus sa-si limiteze contactele cu felinele lor pentru a le proteja.- Pe teritoriul Romaniei,Altesi se afla sub monitorizare medicala.- Pana la aceasta data,De la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 93 de cetateni romani aflati in strainatate, 29 in Italia, 19 in Franta, 28 in Marea Britanie, 8 in Spania, 4 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia si unul in SUA, au decedat., anunta Grupul de Comunicare Strategica. La ATI sunt internati in acest moment 265 de pacienti.Dintre persoanele confirmate pozitiv,- Autoritatile sanitare spaniole au anuntat, sambata, o usoara scadere a numarului deceselor provocate de Covid-19 in ultimele 24 de ore, fiind a treia zi consecutiv au fost inregistrate mai putin de 300 de morti. De la inceputul epidemiei in Spania, au fost inregistrate 216.582 cazuri, prin teste PCR, si 25.100 de decese.Vezi aici detaliile.- Aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane care a decolat sambata, in jurul orei 09.10, spre Spania pentru transportarea a 90.000 de masti de protectie de tip FFP 2 s-a intors, din motive tehnice, in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Misiunea de zbor a fost reprogramata pentru duminica, la ora 9.00- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, aflat in vizita la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, a spus ca a vazut ca pe strazi sunt foarte multe masini, motiv pentru care a atras atentia ca nu este momentul unei relaxari."Recomand inca o data, prudenta, izolare voluntara, distantare sociala.Dupa sarbatorile pascale, acest week-end este foarte important. Este frumos afara, este ziua mare, exista o traditie a week-end-urilor de 1 mai, in care lumea iesea, se intalnea cu cunoscutii. Este un 1 mai diferit fata de alti ani, dar, ma repet, acest 1 mai trebuie sa fie altfel, pentru a avea in anii urmatori sarbatori normale cu cei apropiati, cu cei dragi noua", a spus Tataru, citat de Agerpres.- Pandemia de coronavirus a dus la scaderea ratei criminalitatii in El Salvador, una dintre cele mai violente tari din lume. Potrivit datelor oficiale, in primele patru luni ale anului s-au inregistrat 441 de crime, adica o scadere cu 58 la suta in comparatie cu aceeasi perioada in 2019, cand au fost 1.059.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, va fi prezent sambata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce in cursul diminetii a fost in Vaslui, a informat Ministerul Sanatatii.- Mai multe persoane care s-au aflat in carantina in centre din Galati au lasat in urma lor un adevarat dezastru. Viceprimarul Picu Apostol Roman a postat pe Facebook 14 poze cu felul in care au fost primiti cei carantinati si 26 poze cu dezastrul lasat in urma lor.continentala si ca nu au inregistrat niciun alt deces din cauza epidemiei. China are un total de 82.875 de cazuri de contaminare si 4.633 de decese.- Premierul irlandez Leo Varadkar a anuntat ca masurile de izolare si distantare sociala din cauza pandemiei de coronavirus vor fi extinse pana la 18 mai.- Australia a inceput sa relaxeze treptat restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, in contextul unei scaderi puternice a numarului cazurilor de infectare. Daca in urma cu numai o luna tara avea sute de cazuri noi de COVID-19 pe zi, atingand varful de 460 de cazuri pe 28 martie, numarul a scazut vineri la 16 cazuri. Este considerata acum unul dintre cele mai sigure locuri din lume Vineri s-au inregistrat 945 de noi cazuri noi. Epidemia a dus si la decesul altor 94 de persoane, astfel ca numarul total al mortilor a ajuns la 6.575.- 18 persoane au folosit vineri adeverinte false pentru a iesi din casa, in Capitala. Politia a intocmit pe numele lor dosare penale.Bilantul imbolnavirilor a crescut cu 7.933 de noi cazuri si a ajuns la 114.431. Totodata, in ultimele 24 de ore au murit 96 de persoane diagnosticate cu COVID-19, iar bilantul total al deceselor este de 1.169.- O fabrica de bere din Marea Britanie daruieste gratis clientilor berea ramasa nevanduta odata cu inceperea pandemiei. Fabrica de bere Alnwick din Northumberland le-a cerut localnicilor sa vina cu recipiente proprii pentru a-si lua butoaiele cu bere acasa, potrivit Mediafax.- Statele Unite au inregistrat 1.883 de decese provocate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, bilant in usoara scadere comparativ cu zilele anterioare., informeaza Agerpres.- Agentia americana pentru securitatea alimentelor si medicamentelor (FDA) a autorizat de urgenta folosirea medicamentului Remdesivir pentru tratamentul impotriva COVID-19. Un studiu recent a aratat ca antiviralul ajuta la recuperarea intr-un timp scurt a persoanelor grav bolnave.