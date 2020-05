Avem alte 10 decese cauzate de COVID-19, bilantul total a ajuns la 790

Ziare.

Asadar, bilantul a ajuns acum la 790 de decese.- Un barbat de 60 de ani, din judetul Suceava, ambulantier la SAJ Suceava. A fost internat in 12 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava si transferat in 24 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi - sectia ATI. A fost ventilat non-invaziv pana in 29 aprilie, cand a suferit un stop-cardiorespirator, a fost resuscitat, apoi intubat si ventilat mecanic.I s-au recoltat probe in 13 aprilie, a fost confirmat pozitiv in 17 aprilie si a murit in 2 mai. Nu avea nicio afectiune.- Un barbat de 66 de ani, din judetul Suceava. S-a internat in 18 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, sectia nefrologie. I s-au recoltat probe pe 16 aprilie, a fost confirmat pozitiv in 18 aprilie si a murit in 2 mai. Afectiuni: boala renala cronica, pacient dializat.-Stire in curs de actualizare-