Avem capacitate de 10.000 de teste pe zi, dar facem putin peste jumatate. Cum explica Tataru

Nelu Tataru spune ca in ultimele zile a fost testat personalul medical, femeile insarcinate, s-au testat cei care ies din carantina sau izolare, dar si persoanele institutionalizate."Testarile s-au facut pe masura evolutiei pandemiei. In ultima perioada am avut tot ce inseamna persoane institutionalizate, tot ce inseamna personal de supraveghere in aceste institutii, tot ce inseamna femei insarcinate care ies din izolare sau din carantina, tot ce inseamna cei care sunt oncologici, cei care se pregatesc de transplant inclusiv la personalul medical. Aici tine de managementul fiecarui spital in parte care poate recomanda o testare de supraveghere", a declarat Tataru.Ministrul Sanatatii a explicat ca acum se fac aproximativ 6.200 de teste de coronavirus pe zi in 70 de centre."La nivel national avem 70 de puncte de testare care pot face pana la 10.000 de teste. Acest numar este dat de potentialul aparatelor, dar acest potential trebuie sprijinit si de potentialul uman. Acest personal trebuie sa mearga la instruire. O instruire de 3-4 zile nu poatecompensa experienta de 10 sau 20 de ani si atunci se fac mai putine teste decat pot aparatele. Suntem in acest moment la in jur de 6.000 - 6.200 de teste care se fac pe zi, din potentialul de 10.000. Atunci cand vom ajunge sa avem rezultatul in 24 de ore, in aceeasi zi, putem spune ca suntem pe capacitatea de testare normala si putem acoperi toate testarile care se fac", a mai spus Tataru.