Avem centre de carantina pentru coronavirus si nu sunt "secret de serviciu", cum sustine Firea. Cate sunt, de ce au fost create si cine ajunge in ele

Tot primarul general ne spunea ca tine secretul pentru ca asa le e mai bine pacientilor si ca intreaga "operatiune" este coordonata cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat, acuzand Guvernul Orban ca e preocupat de "garduri si santuri" si nu de treburi serioase.a vrut sa afle ce e cu acest centru, de ce a fost infiintat, de ce este secret si cine decide si cum cine merge acolo, cine in spital si cine se izoleaza la domiciliu.Explicatiile le-am primit de la Ministerul Sanatatii si de la secretarul de stat in MAI Raed Arafat si situatia este cat se poate de normala.Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, ne-a explicat ca nu numai Bucurestiul are un asemenea centru, ci sunt mai multe in tara, fiecare judet fiind insarcinat sa aiba unul. Iar decizia infiintarii lor a fost luata in cadrul comitetului interministerial pentru prevenirea si limitarea eventualelor infectii cu coronavirus, din care fac parte mai multe institutii care functioneaza in subordinea Ministerului Sanatatii, a Ministerul Afacerilor Interne si a celui de Externe.Masura este una dintre cele stabilite si la nivel european, in aceste centre ajungand toti cei care sunt repatriati din zonele de mare risc prin intermediul Mecanismului European de Protectie, dar care nu prezinta niciun fel de simptome, ci trebuie sa astepte sa treaca cele 14 zile. Un astfel de caz a fost al celor doi muncitori repatriati din China prin intermediul acestui mecanism."Sa luam cazul de la Resita. El nu a venit dintr-o zona afectata, ci dintr-o tara in care a lucrat ca asistent medical intr-o unitate sanitara unde au fost internate persoane depistate cu infectia. A purtat costumul special, de aceea, nici nu a avut restrictii nici in Germania, nici in Romania, de a calatori si de a merge acasa la familie.Dar dupa o perioada a avut anumite simptome, iar simptomatologia de coronavirus seamana cu cea de la infectia respiratorie acuta sau de la gripa. In momentul acela, sigur ca se iau absolut toate masurile de a fi izolat si diagnosticat si lucrul acesta e normal sa se faca in spital, pentru ca are nevoie de tratament imediat, avand simptome.In cazul celor doi muncitori care au fost adusi prin Mecanismul European din zona afectata din China, via Germania, ei nu au absolut niciun simptom. Este clar ca trebuie doar supraveghere medicala intr-un spatiu izolat. Nu bagam oamenii acestia intr-un spital, nici nu are rost sa consumi resursele din spital si sa-i tii intr-un salon de spital, daca ei nu au absolut niciun fel de simptomatologie", a explicat, pentru Ziare.com, Oana Grigore.Ea a adaugat ca exista aceasta obligatie a fiecarui stat ca, in momentul in care apeleaza la mecanismul european pentru a-si recupera cetatenii, sa se asigure ca ia toate masurile ca virusul sa nu fie raspandit."Deocamdata la noi nu este cazul de infectare imediata, nu ne asteptam la aparitia imediata a unor cazuri, dar cu siguranta aceasta noua amenintare trebuie luata in considerare. Sunt masuri luate, sunt toti activati de la toate nivelele: si epidemiologi, si specialisti de sanatate publica, si infectionisti, se fac achizitiile pentru crearea de stocuri...Este foarte important sa avem stocuri si de echipamente de protectie, si de biocide, si de izolete, avand in vedere ca la nivel european stocurile se epuizeaza rapid pentru ca toate tarile au nevoie. S-au luat absolut toti pasii si sunt masuri foarte normale", ne-a mai spus purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii.Ea a facut apel si la populatie sa se protejeze, asa cum trebuie sa o faca oricand, si in caz de gripa sau orice infectie respiratorie."Si populatia este bine sa inteleaga ca trebuie sa coopereze. Atentie la igiena personala, la alimentatie, atentie in momentul in care calatoreste in anumite zone... Pot autoritatile sa fie perfecte, dar daca tu nu te speli pe maini cu apa si sapun sau nu-ti iei masuri de protectie minime este foarte greu sa faci fata unor astfel de amenintari", a mai spus Oana Grigore.Intrebata de ce, totusi, acest mister in ce priveste centrele, Oana Grigore a spus ca nu ar merge intr-atat incat sa declare ca este un "secret de serviciu", dar ca adresele nu sunt publice pentru a asigura securitatea celor de acolo, atat pacienti, cat si personal medical.Am stat de vorba si cu Raed Arafat pentru a afla detalii despre aceste centre. Seful DSU ne-a explicat si cum se face "triajul"."Fiecare judet si-a desemnat un centru pentru carantina, mai ales judetele care au granite. Carantina nu se face pe bolnavi si nu se face pentru persoane infectate sau suspectate. Carantina inseamna ca persoana este total sanatoasa si doar este carantinata sa nu intre in contact cu altii pana cand trece perioada de incubatie. Daca in perioada de incubatie persoana devine simptomatica, automat ea este mutata la spital.Pentru ca multi s-au speriat ca in centrele de carantina vor sta persoanele care sunt bolnave. Nu, in centrul de carantina sta persoana care este fara simptome.De asemenea, exista diferenta intre cei care intra in carantina si sunt in astfel de centre si cei carora li se recomanda sa se izoleze in casa la ei. Daca provii dintr-o zona care nu este inchisa, de exemplu, vii din China dintr-o zona care nu este izolata si doar are cateva cazuri, ti se recomanda sa stai acasa 14 zile si asta este o situatie de autocontrol. Adica stai acolo, ti se spune ce sa faci si daca apare orice simptom anunti DSP si atunci esti luat de acasa.Daca vii dintr-o zona care este endemica, care e inchisa, izolata, cu risc mai mare, atunci intri in centrul de carantina care este administrat de autoritatile statului si in sencunda in care trec cele 14 zile pleci", a explicat, pentru Ziare.com, Raed Arafat.El a adaugat ca aceste masuri sunt luate ca peste tot in alta parte, dand exemplu cazul celor trei romani care la acest moment se afla in carantina in Franta."Au ajuns, au stat intr-un centru de carantina al statului francez, intr-un camin al scolii de pompieri, pana pe 16 mai au de stat. Si acolo s-a folosit un camin. Bineinteles, ei nu mai trebuie sa intre in carantina in Romania, ca deja au stat in Franta cele 14 zile.Cand noi aducem persoane prin Mecanismul de Protectie Europeana, cum am adus pe cei doi din Wuhan prin Anglia, Germania si s-a deplasat avionul militar cu echipa SMURD-ului si i-au adus in Romania, noi avem obligatia sa ii tinem in carantina cele 14 zile. Asta este si ideea, pentru asta s-au cheltuit atatia bani, ca altfel ii aduceau cu un avion de linie, daca nu se impunea carantina", a precizat secretarul de stat.Am vrut sa stim si cum sunt amenajate aceste centre si ce se intampla in ele."Fiecare persoana trebuie sa stea singura intr-o incapere, sa aiba acces la baie tot separat, in limita posibilitatilor, cum avem aici, la Bucuresti. Nu are nimeni acces la ea, nu intra in contact cu familia, i se da mancare, apa, totul de catre persoane care sunt imbracate ca sa se protejeze.In momentul in care persoana trece cele 14 zile fara probleme, pleaca acasa", a mai spus Arafat.Nici el nu considera ca exista vreun secret legat de aceste centre, insa a dat cateva motive pentru care e indicat sa nu fie facute publice adresele."Nu sunt tinute secrete, nu e chestie de secret. Dar sunt tinute discret pentru ca nu sunt locatii de anuntat ca sa vina fiecare si sa inceapa sa se uite sau sa se sperie ca uite ca e o locatie aici. O locatie din asta nu reprezinta un risc medical pentru nimeni. Nu e chestie de secret, sunt tinute discret, atat. Si asta peste tot, nu numai la noi", a punctat seful DSU.Totodata, el a precizat si ca nu el e cel care coordoneaza aceste centre, ci este "un efort conjugat" intre mai multe institutii, de la autoritati locale, la directiile de sanatate publica.