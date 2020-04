Avem mai multe cazuri de coronavirus la tineri intre 30 si 39 de ani, decat la cei care au 60-69 de ani

LIVE

Ziare.

com

Urmeaza cele cu varsta intre 50-59 de ani, 833 de cazuri (21%), 30-39 de ani, 642 de cazuri (16% ) si categoria de varsta 60-69 de ani unde sunt 491 de cazuri (12%).La categoria de varsta 20-29 de ani sunt confirmate 320 de cazuri (8%), la 70-79 de ani 282 de cazuri (7%), peste 80 de ani 112 cazuri (3%), 10-19 ani - 100 de cazuri (2%) si 71 de cazuri (2%) la copii sub 9 ani.Totodata, sunt in procesare datele pentru 130 de persoane. Avem confirmate in acest moment 4.057 de cazuri de coronavirus pe teritoriul tarii, anunta Grupul de Comunicare Strategica (GCS).De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate alte 193 de noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internati 179 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate si externate.