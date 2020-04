Avem peste 7.200 de cazuri de coronavirus in tara: 30 de oameni au murit in ultimele 24 de ore

Situatia pe judete

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Situatia din diaspora

LIVE

Ziare.

com

In ultimele 24 de ore, pe teritoriul tarii, au fost confirmate245 de pacienti sunt internati la sectia de anestezie si terapie intensiva (ATI) in prezent. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate si externate.Totodata, GCS anunta marti ca in Romania au murit 332 de oameni bolnavi de COVID-19, iar in informarea de azi bilantul creste cu 30 de decese si ajunge la 362. Deci Romania a inregistrat 30 de decese in ultimele 24 de ore.De asemenea, in carantina institutionalizata se afla 23.353 de persoane, in timp ce alte 67.317 sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 74.827 de teste, mai transmite GCS.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 445 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 1.923 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.In ce priveste situatia pe judete, topul cu "zone rosii" se mentine cam acelasi: Suceava ramane pe primul loc cu 1.763 de cazuri confirmate, in timp ce Capitala a ajuns la 824 de imbolnaviri.Cele doua sunt urmate de Neamt, Timis, Hunedoara si Arad, toate cu peste 300 de cazuri de COVID-19 confirmate.Suceava - 1.763Bucuresti - 824Neamt - 344Timis - 322Hunedoara - 320Arad - 312La polul opus, inca avem judete cu sub 20 de cazuri de coronavirus confirmate. Harghita este pe primul loc, fiind si singurul judet cu sub 10 cazuri - 7 la numar.Pe locul doi se afla Gorjul, unde s-au inregistrat, pana acum, 10 imbolnaviri. Apoi urmeaza judetele Olt, Buzau, Valcea, Braila si Salaj.Harghita - 7Gorj - 10Olt - 13Buzau - 14Valcea - 15Braila - 16Salaj - 18GCS a mai anuntat ca, peste hotare, pana acum, au fost confirmati cu noul coronavirus 713 romani. Cei mai multi sunt din Italia."713 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 421 in Italia, 196 in Spania, 25 in Franta, 9 in Germania, 47 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2 in Austria, 2 in Belgia, 2 in Indonezia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Suedia", conform sursei citate.In diaspora, au murit pana la acest moment 53 de romani: 13 in Italia, 14 in Franta, 15 in Marea Britanie, 7 in Spania, 2 in Germania, unul in Belgia si unul in Suedia.Totusi, 11 romani au fost declarati vindecati: 7 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.de