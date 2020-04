Avem peste 9.700 de cazuri de COVID-19. Care sunt judetele cu cele mai multe persoane infectate si unde sunt cele mai putine

LIVE

Ziare.

com

In continuare, situatia este foarte grava la Suceava, unde sunt cele mai multe cazuri:2.3721.050421405385384La polul opus se afla:17181919222527Alba 160Arad 421Arges 110Bacau 150Bihor 336Bistrita-Nasaud 137Botosani 338Brasov 348Braila 19Buzau 18Caras-Severin 70Calarasi 47Cluj 261Constanta 213Covasna 168Dambovita 89Dolj 69Galati 287Giurgiu 109Gorj 25Harghita 19Hunedoara 405Ialomita 141Iasi 179Ilfov 207Maramures 65Mehedinti 47Mures 312Neamt 384Olt 17Prahova 51Satu Mare 48Salaj 27Sibiu 195Suceava 2.372Teleorman 95Timis 385Tulcea 35Vaslui 68Valcea 22Vrancea 211Bucuresti 1.050. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 468 cazuri noi de coronavirus in Romania, astfel ca bilantul total a ajuns la 9.710 , anunta Grupul de Comunicare Strategica.A.G.