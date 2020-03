Avertisment de la Colegiul Medicilor Iasi: Personalul sanitar nu e protejat de contaminarea cu coronavirus

Ziare.

Cele mai multe cadre medicale nu au "echipamente specifice" si nici suficiente cantitati de dezinfectant, spune Colegiul."Marea majoritate a personalului medical care ia contact cu posibilii infectati cu noul coronavirus nu este protejata in mod corespunzator, neavand nici echipamente specifice, nici dezinfectanti in cantitati suficiente", se arata intr-un comunicat dat publicitatii, joi, de Colegiul Medicilor Iasi.Medicii ieseni arata ca intrarea in contact cu o persoana posibil infectata obliga personalul medical sa intre in carantina, iar astfel comunitati intregi ar putea ramane fara asistenta de specialitate."Facem apel la toti responsabilii pentru gestionarea acestei crize medicale fara precedent in istoria recenta a Romaniei sa protejeze resursa umana din Sanatate, pentru ca cetatenii sa poata primi cele mai bune ingrijiri, preventive si curative, posibile in contextul epidemic actual", precizeaza sursa citata.Deja mai multi medici au fost contaminati de pacienti care aveau COVID-19, la Bucuresti, unde un pacient revenit din Israel a mintit ca nu a fost in strainatate, si la Hunedoara, unde trei cadre medicale au fost infectate de o tanara care nu a respectat carantina.