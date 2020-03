Avertisment de la ECDC: Sistemele de sanatate europene risca sa fie depasite, in criza provocata de coronavirus

Ziare.

"Capacitatea sistemelor de sanatate risca sa fie depasita in UE/SEE (Spatiul Economic European - Islanda, Lichtenstein si Norvegia) si in Regatul Unit in urmatoarele saptamani este considerat ca ridicat", a mentionat intr-un comunicat ECDC, o agentie a UE cu sediul in Suedia.Agentia a facut apel la statele membre sa aplice o serie de masuri pentru a pune capat raspandirii virusului, in special plasarea in carantina a purtatorilor confirmati sau suspectati ca prezinta simptome si interzicerea reuniunilor publice.De asemenea, ea recomanda instituirea unei distante minime de respectat la locul de munca si anularea deplasarilor si a reuniunilor neesentiale, precum si luarea de masuri in scoli, inclusiv eventuale inchideri.De asemenea, agentia a recomandat realizarea unui "cordon sanitar in jurul zonelor rezidentiale care prezentau niveluri ridicate de transmisie".In paralel, comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, a scris pe Twitter ca masurile vizand limitarea propagarii virusului sunt "mai mult ca niciodata necesare in intreaga UE"."Numeroase state au luat deja masuri de mare anvergura, care au efect asupra vietii cotidiene a cetatenilor nostri si asupra economiei", a adaugat Stella Kyriakides.