Avertisment: Familiile celor care lucreaza au nevoie de mai mult sprijin pe masura ce COVID-19 ia amploare

Ziare.

com

In contextul pierderii locurilor de munca, al inchiderii scolilor si al indisponibilitatii serviciilor de ingrijire a copilului, familiile, in special gospodariile cu venituri mici, au nevoie de sprijin suplimentar."Familiile vor simti repercusiunile pandemiei - pierderea locurilor de munca, stres prelungit si o deteriorare a sanatatii mintale - ani la rand", a declarat coordonatorul programelor de dezvoltare timpurie a copilului din cadrul UNICEF, dr. Pia Rebello Britto."In cazul celor mai vulnerabili copii, absenta unor sisteme adecvate de protectie sociala exacerbeaza expunerea la situatia de criza".In cadrul noilor recomandari publicate astazi,De asemenea, UNICEF si OIM indeamna guvernele sa consolideze masurile de protectie sociala, in special cele adresate familiilor vulnerabile, inclusiv prin sustinerea angajatorilor pentru a putea continua sa ofere locuri de munca si salarii, dar si sa acorde sprijin financiar celor care si-au pierdut locul de munca."Dialogul social - cu alte cuvinte, consultarea si colaborarea intre guverne, angajati, angajatori si reprezentantii acestora - este esential. Pentru a fi eficace si sustenabil, raspunsul trebuie sa fie fondat pe incredere si experiente variate", a afirmat Manuela Tomei, directorul Departamentului pentru conditii de munca si egalitate din cadrul OIM.Politicile si practicile favorabile familiei, cum ar fi garantarea locurilor de munca si a salariilor, acordarea de concediu platit pentru ingrijirea membrilor familiei, un program de lucru flexibil si accesul la servicii calitative de ingrijire a copilului in situatii de urgenta, pot face cu adevarat diferenta.Acestea permit lucratorilor sa se protejeze si sa aiba grija de ei si de copiii lor, sporind totodata productivitatea si sentimentul de siguranta in randul angajatilor.● Monitorizarea si implementarea recomandarilor facute de autoritatile locale si nationale si comunicarea informatiilor critice angajatilor.● Evaluarea actualelor politici implementate la locul de munca pentru a vedea daca ofera suficient sprijin angajatilor si familiilor lor.● Adoptarea bunelor practici pentru implementarea actualelor sau noilor politici in baza dialogului social, a legislatiei nationale din domeniul muncii si a standardelor internationale din domeniul muncii. Asigurarea ca toti angajatii beneficiaza de masuri de sprijin la locul de munca, fara discriminare, si ca acestia le cunosc, le inteleg si apeleaza la ele fara ezitare.● Asigurarea unui mediu profesional lipsit de discriminare si stigmatizare sociala prin facilitarea formarii si oferirea unor mecanisme de raportare confidentiale si sigure.● Adoptarea unor programe de lucru adaptate nevoilor familiilor pentru a oferi angajatilor mai multa libertate in ceea ce priveste momentul si locul in care isi pot indeplini sarcinile de serviciu. Considerarea posibilitatii acordarii unui sprijin alternativ parintilor care lucreaza, precum solutii de ingrijire a copilului, in cazul in care nu este posibila stabilirea unui program de lucru flexibil.● Sprijinirea parintilor care lucreaza cu solutii de ingrijire a copilului sigure si adecvate contextului creat de COVID-19.● Prevenirea si eliminarea riscurilor ocupationale prin consolidarea masurilor de sanatate si securitate la locul de munca.● Indrumare si formare cu privire la masurile de sanatate si securitate la locul de munca si regulile de igiena.● Incurajarea angajatilor sa solicite asistenta medicala adecvata in caz de febra, tuse si dificultati de respiratie.● Sprijinirea angajatilor pentru a face fata stresului in timpul epidemiei de COVID-19.● Sprijinirea masurilor de protectie sociala ale guvernului in conformitate cu Conventia nr. 102 a Organizatiei Internationale a Muncii privind normele minime de securitate sociala si Recomandarea nr. 202 a OIM privind nivelurile minime de protectie sociala. Sprijinul din partea companiilor poate include, de exemplu, subventii pentru angajati in vederea garantarii accesului la asigurarile de sanatate, somaj si indemnizatia pentru incapacitate de munca si ar trebui sa vizeze si lucratorii din sectorul informal.