Avertismentul unui epidemiolog: Care ar fi cea mai mare greseala dupa 15 mai

Acesta a explicat, intr-un interviu acordat Deutsche Welle, ca cea mai mare greseala a romanilor ar fi sa creada ca dupa 15 mai nu mai exista niciun pericol."Ma bucur ca masura (anuntul despre eventualele masuri de relaxare - n.red.) a fost luata cu aproximativ 8-9 zile sa fie aplicata, ca avem posibilitatea de a urmari evolutia infectiei, pentru ca masurile ce vor fi luate in starea de alerta sa fie dimensionate dupa evolutia problemelor. Sigur ca si in starea de alerta masurile pot fi mai severe sau mai relaxate si asta se va face dupa felul in care vor evolua problemele, iar problemele legate de aceasta infectie vor evolua cu siguranta in primul rand legat de felul in care populatia va respecta masurile", a spus prof. dr. Emilian Popovici.El a precizat ca ar fi o greseala profunda ca oamenii sa creada ca relaxarea masurilor inseamna ca virusul nu mai este periculos."Este o greseala profunda, pentru ca epidemia este in derulare si asta se vede din cifre, din numarul de infectati, din numarul deceselor, din toti ceilalti indicatori care reflecta evolutia infectiei. Este gresit sa credem ca odata cu schimbarea unui set de masuri cu alt set de masuri lucrurile s-au incheiat.Epidemia este in derulare si orice coborare a garzii, cum se spune in box, nu poate duce decat la revenirea la starea de dinainte sau chiar la o stare mai rea decat inainte. Populatia trebuie sa fie responsabila. De asemenea, guvernantii trebuie sa fie la fel de profesionisti, pentru a face recomandari corecte", spune el.In privinta unor eventuale masuri viabile de control de respectare a regulilor, profesorul sustine ca este nevoie ca acestea sa existe, macar prin sondaj."Oamenii in general se subordoneaza cand exista si niste masuri de coercitie, nu draconice, dar trebuie sa existe. Trebuie facute controale. In functie de fiecare tara, controalele sunt facute de organele sanitare si de organele de politie daca e necesar. Trebuiesc facute macar prin sondaj cat mai frecvent si in rest lucrurile depind de responsabilitatea fiecarui proprietar, coordonator de activitate", a punctat el.Intrebat despre cat de mult ne protejeaza masca si manusile, profesorul a explicat ca in privinta primeia aceasta cu siguranta ofera un nivel de protectie ridicat si important daca este purtata de toti oamenii."De ce este important sa fie purtata de toti oamenii? Aceste masti sunt chirurgicale care sunt facute, de fapt, ca sa il protejeze pe pacient in fata chirurgului si nu invers. Ele sunt facute ca sa opreasca mai mult posibili agenti infectiosi dintre chirurg spre bolnav. Ofera protectie si celui care o poarta, dar voi sublinia de ce important sa poarte toata lumea.Se stie ca in aceasta infectie numarul cel mai mare de infectati sunt asimptomatici care elimina virusului, sunt infectiosi, dar nu sunt cunoscuti, circula in colectivitate si raspandesc boala. Nu stiu nici ei. Daca purtam toti, ne protejam unii pe altii", a punctat specialistul.In privinta manusilor, "noi recomandam in principiu portul manusilor, dar nu sunt foarte comode, mai ales ca urmeaza sezonul cald. In plus, manusa se contamineaza exact cum se contamineaza si pielea si daca mainile le spalam des, nu stiu cati se apuca sa isi spele manusile. In plus, cand o scoti iti contaminezi mana si tot la igienizarea prin spalare sau dezinfectie vei ajunge. Recomandarea de port a manusilor ar fi in mod deosebit pentru situatiile in care riscul e mai crescut, de exemplu in mijloacele de transport in comun, poate in spatii comerciale. De asemenea, trebuie sa avem in vedere faptul ca si prin aceasta manusa se pot contamina suprafete".Citeste si 226 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Aproape jumatate dintre cei confirmati pozitiv pana acum s-au vindecat