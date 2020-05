Avertismentul unui reputat virusolog italian: Milano este "o bomba"

Ziare.

com

"Situatia din Milano este ca o bomba, pentru ca exista multe persoane care s-au imbolnavit, dar au ramas in casa" si nu au putut fi testate, a explicat profesorul Massimo Galli, seful departamentului de boli infectioase al spitalului milanez Sacco, intr-un interviu publicat vineri de ziarul La Repubblica, citat de AFP."Avem un numar foarte mare de persoane infectate care reincep sa circule", a precizat el, evocand reluarea graduala a activitatilor industriale si comerciale si ridicarea progresiva a izolarii inceputa la 4 mai in Italia.El a avertizat totodata asupra riscului reinstaurarii masurilor de izolare daca numarul persoanelor infectate incepe din nou sa creasca."Redeschiderea poate prezenta de facto unele probleme. Regiunea noastra (Lombardia) risca sa reintre in izolare, la fel ca si unele regiuni din Piemonte sau Emilia-Romagna", a avertizat virusologul italian.Lombardia si capitala sa, Milano, sunt zonele cele mai afectate de epidemia de COVID-19, cu aproape 15.000 de decese si 80.000 de cazuri.Italia, in ansamblul sau, a contabilizat aproape 30.000 de decese si peste 215.000 cazuri de contagiere cu noul coronavirus.Fotografii cu numeroase persoane dintre care multe nu purtau masca, plimbandu-se joi pe strazile din Milano si luand o gustare in aer liber, au aparut a doua zi pe prima pagina a ziarelor din Italia.