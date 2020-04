Banca Central Europeana: Tarile din zona euro ar putea traversa o recesiune mai grava decat restul lumii

Ziare.

Chiar daca o relansare cu adevarat ar putea sa aiba loc abia in 2021, primele semne de crestere ar urma sa fie vizibile in trimestrul al treilea al acestui an, sustine Luis de Guindos intr-un interviu acordat cotidianului spaniol La Vanguardia."Cu toate aceste masuri care au fost adoptate, Europa este mai bine echipata pentru a raspunde la aceasta criza fara precedent", a apreciat Luis de Guindos.Luna trecuta, BCE a lansat un program de urgenta in valoare de 750 miliarde de euro destinat achizitionarii de obligatiuni, ca raspuns la ceea ce ar putea fi cea mai grava criza cu care s-a confruntat zona euro in ultimele decenii.Luis de Guindos a apreciat ca cheltuielile guvernamentale suplimentare necesare pentru a contracara impactul crizei coronavirusului "vor presupune nevoi mai mari de finantare, cuprinse intre 1.000 si 1.500 miliarde de euro, o suma pe care nu am mai vazut-o pana acum".In pofida cresterii emisiunilor de obligatiuni, nivelul datoriilor in zona euro este unul sustenabil, a spus Luis de Guindos, adaugand ca actiunile BCE sunt destinate sa evite fragmentarea in contextul in care guvernele cauta sa isi asigure necesarul de finantare."Nu avem niciun fel de scenarii in care datoriile sa fie o problema", a mentionat Luis de Guindos.Ministrii de finante din zona euro au convenit joi seara un acord privind un plan de sustinere de 500 de miliarde de euro pentru a face fata consecintelor economice ale crizei coronavirusului. Pachetul este compus din imprumuturi de la Mecanismul European de Stabilitate (MES), un fond de garantii pentru companii de la Banca Europeana de Investitii (BEI) si sprijin pentru schemele nationale de somaj partial.