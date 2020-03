Coronavirus: Bancile recomanda platile fara cash si amanarea vizitelor in agentii

Ziare.

CPBR recomanda populatiei:- sa foloseasca in aceasta perioada cu precadere mijloacele de plata la distanta (aplicatii online si mobile banking), carduri sau alte metode de tip "contactless" pentru plata bunurilor si serviciilor in magazine, precum si plati securizate pentru cumparaturile online;- metodele de plata la distanta sau contactless, igienice si la indemana oricarui consumator sunt extrem de eficiente in prevenirea contaminarii cu virusuri sau bacterii, fiind de altfel si extrem de sigure din punct de vedere al utilizarii, in sensul ca in cazul pierderii acestora nu se pierd banii din conturile care le alimenteaza;- in cazul in care sunt necesare vizite in agentiile bancare, sa pastreze o distanta sigura, de cel putin un metru, fata de alte persoane, fie ca sunt clienti sau personal al bancii;- sa amane vizitele in agentii daca au calatorit in tari sau zone afectate de coronavirus;- de asemenea, sa urmeze toate indicatiile privind igiena si masurile preventive in orice situatie, in primul rand, spalarea pe maini cu apa si sapun timp de minim 20 de secunde, cat de des este posibil.Cu privire la masurile de preventie din cadrul institutiilor de credit, CPBR spune ca bancile ce opereaza in Romania au implementat deja planuri de protectie atat pentru angajati, cat si pentru clienti."Foarte multe dintre acestea au decis interzicerea calatoriilor de serviciu in zonele de risc, amanarea unora dintre evenimentele programate in perioada urmatoare si instruirea salariatilor cu privire la conduita pentru protejarea impotriva bolilor contagioase.Au fost intensificate activitatile de curatenie in spatii utilizand materiale dezinfectante speciale, a fost suplimentata dotarea punctelor sanitare cu sapun sau alte substante antibacteriene si infiintate puncte gratuite de alimentare cu substante antiseptice.Bancile tin evidenta stricta a calatoriilor anagajatilor, cu respectarea regulilor de monitorizare si autoizolare a celor care au venit din zone afectate, iar in multe cazuri personalului si se distribuie masti de protectie, solutii dezinfectante, manusi chirurgicale de unica folosinta (celor care lucreaza cu numerar)", arata CPBR.Cele cinci banci care compun CPBR detin peste jumatate din totalul activelor bancare si al angajatilor din sistemul bancar. Membrii CPBR sunt