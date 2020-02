Bani pentru lupta cu coronavirusul: Cat au donat Bill Gates si cel mai bogat chinez

Ziare.

Ma, care este cel mai bogat om din China si fondatorul gigantului Alibaba, va dona banii prin intermediul fundatiei sale caritabile, pentru a sprijini dezvoltarea unui vaccin, transmite Yahoo News Intr-o postare pe contul sau Weibo, fundatia Ma arata ca a donat 100 de milioane de yuani pentru a "sprijini dezvoltarea unui vaccin contra coronavirusului"."Stim ca lupta dintre omenire si boala este o calatorie lunga. Acesti bani vor ajuta diverse eforturi de cercetare medicala si vor ajuta la prevenirea bolilor", a adaugat Ma.Potrivit Bloomberg, si conglomeratul chinez Tencent a donat 300 de milioane de yuani (43,5 milioane de dolari) in produse si va oferi servicii de cartografiere si date, in timp ce proprietarul TikTok, ByteDance, contribuie, de asemenea, cu ajutor financiar.In afara Chinei, Bill si Melinda Gates au promis sa trimita 10 milioane de dolari ca fonduri de urgenta pentru serviciile de sanatate din China si Africa.Numarul deceselor inregistrate din cauza infectarii cu 2019-nCoV, coronavirusul descoperit la finalului anului trecut in China, a crescut la 259 Potrivit unor informatii aparute in mediul online, China ar ascunde numarul real al deceselor.Joi, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat epidemia declansata de coronavirusul din China ca fiind o urgenta globala B.B.