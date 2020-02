Barbatul care salveaza animalele parasite din Wuhan, orasul inchis de virusul ucigas (Video)

Ziare.

Ye Jialin este unul dintre voluntarii care au grija de pisicile si de cainii lasati in urma."Dupa ce Wuhan a intrat in carantina, am iesit pe strazi si le-am gasit parasite. Nu se vedea niciun om sau masina. Ma simteam de parca eram pe platoul de filmare al unui film despre apocalipsa", povesteste barbatul intr-un reportaj The Guardian Jialin si ceilalti voluntari sunt contactati de proprietarii animalelor. Acestia le trimit uneori cheia de la usa sau parola de acces, insa sunt si cazuri in care le cer sa sparga, pur si simplu, usa pentru a le salva animalele. Odata intrat in locuinta, Jialin umple castroanele cu mancare si apa si curata litierele.Porneste mai departe pe bicicleta, echipat cu masca. Uneori, agentii de paza de la intrarea in imobile ii iau temperatura inainte de a-l lasa sa intre.Locuitorii sunt indemnati sa ramana in casa, insa Jialin spune ca singurul lucru de care ii este frica este acela de a ajunge prea tarziu. Pana acum, a salvat intre 20 si 30 de animale."Daca poti face ceva, chiar si un lucru marunt pentru societate, daca are semnificatie, inseamna ca am contribuit chiar si cu atat in lupta impotriva epidemiei", spune Jialin.C.S.