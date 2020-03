Barbatul din Bucuresti care a mintit ca nu a fost plecat din tara a infectat 6 persoane. Cel mai recent caz confirmat: un medic de la Spitalul MAI

Ziare.

Este vorba despre o femeie de 43 de ani, contact al pacientului de 60 de ani, care a fost internat in Spitalul "Dimitrie Gerota". El a calatorit de curand in Israel."Un caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost inregistrat in aceasta dimineata, al 30 - lea caz la nivel national.Este vorba de o femeie, 43 ani, contact al pacientului care a fost internat in Spitalul Gerota", anunta Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remisFemeia este medic gastroenterolog chiar la spitalul MAI, conform Digi24.Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, miercuri, ca pacientul de 60 de ani a infectat cu noul coronavirus, pana acum, alte"Cazurile noi de ieri (marti-n.red.) si cel de astazi (miercuri-n.red.),. Asta arata ca boala se transmite usor, contactul apropiat favorizeaza transmiterea infectiei.Din fericire, cazurile de la noi au fost cel mult forme medii, care nu au pus in pericol viata persoanelor infectate", a declarat Rafila, la Digi24.Amintim ca barbatul, ofiter in rezerva al MAI, a fost confirmat cu coronavirus luni seara, 9 martie.El a fost internat in data de 5 martie la Spitalul de Urgenta "Dimitrie Gerota" din Bucuresti, avand o simptomatologie total diferita fata de definitia de caz pentru pacientii infectati cu noul coronavirus, au anuntat autoritatile.La cateva zile dupa internare, pacientul a dezvoltat o simptomatologie pulmonara foarte agresiva, fapt ce i-a determinat pe medicii care il aveau in observatie sa solicite, luni, efectuarea testului pentru COVID - 19.Precizam ca pacientul a sustinut, in mod fals, ca nu a calatorit recent in nici un stat din zonele considerate de risc maxim. Ulterior, s-a descoperit ca pacientul fusese in Israel.Totodata, barbatul este angajat al ADP Sector 4, institutie care a fost inchisa marti din aceasta cauza. El a fost prezent la serviciu la inceputul lunii martie si a impartit martisoare colegelor sale.Marian Goleac, directorul general ADP Sector 4, a precizat ca institutia a fost inchisa si s-a facut dezinfectie, insa barbatul a intrat in contact cu cel putin 120 de persoane, colegi de-ai sai.Precizam ca, intre timp, fiul, nora si nepotul barbatului de 60 de ani au fost si ei confirmati cu noul coronavirus , dupa cum a anuntat, marti, primarul general Gabriela Firea.Astfel, bilantul imbolnavirilor a ajuns la 30 de persoane, 13 fiind in Bucuresti.