Barbatul din Buzau care a bagat in carantina un intreg cartier, cercetat

Barbatul de 41 de ani, pacientul zero in focarul de coronavirus din cartierul Posta din Buzau, alaturi de sotia sa de 36 de ani s -ar fi intalnit in perioada Sarbatorilor Pascale cu mai multe cunostinte si rude din judetul Ialomita care ulterior au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus.Dupa intoarcerea la Buzau, cei doi ar fi participat la mai multe intruniri in familie, iar rudele acestora ar fi postat imagini pe retelele de socializare.Politistii s-au sesizat si au demarat cercetari pentru "zadarnicirea combaterii bolilor"."In urma semnalarii cazurilor de infectare cu SARS-COV2 a mai multor buzoieni domiciliati in acelasi cartier al municipiului resedinta de judet si urmare imaginilor aparute in spatiul public din care reiesea ca mai multe persoane s-ar fi intalnit in perioada Sarbatorii Pascale la diverse imobile, context in care nu s-ar fi respectat masurile privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, politistii s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari", se arata in comunicatul remis de IPJ Buzau.Cel putin 20 de persoane care locuiesc in acelasi cartier cu barbatul au fost infectate cu coronavirus, iar autoritatile locale au decis plasarea in carantina a intregii zone.