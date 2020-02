Barbatul intors din Italia la Timisoara nu este infectat cu coronavirus

Ziare.

Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, a declarat pentru News.ro ca analizele nu confirma prezenta coronavirusului la pacientul internat in cursul diminetii. Barbatul ceruse ajutorul medicilor, dupa ce duminica s-a intors din nordul Italiei si tusea puternic . Acesta a fost preluat rapid de echipele de interventie si transportat in conditii de maxima siguranta la Spitalul de Boli Infectioase.Aici a fost internat direct in salonul izolat, special amenajat in vecinatatea Sectiei de Terapie Intensiva.Analizele facute cu kitul special de la Timisoara au aratat, dupa mai multe ore, ca barbatul nu a fost infectat cu coronavirus.Au fost luate deja masuri exceptionale pentru prevenirea coroanvirusului, in special in vestul tarii. In Timis au fost identificate mai multe spatii si containere pentru carantina, iar pasagerii care ajung pe Aeroportul Timisoara venind din Italia sunt verificati si indemnati sa stea izolati timp de 14 zile.