Basescu crede ca romanii din Italia n-ar trebui sa revina in tara de Paste, din cauza coronavirusului

"Noi vom fi a doua tara afectata datorita numarului mare de cetateni pe care ii avem in Italia. Vin sarbatorile acum si veti vedea dupa sarbatori ce se intampla.Cred ca o problema cu cetatenii are in primul rand statul roman, si anume sa-i convinga pe cetatenii romani din Italia sa stea in Italia. (...)Ce trebuie sa intelegem toti: prevenire epidemiilor prin carantina sau diminuarea efectului epidemiilor prin carantina este una dintre cele mai dure masuri pe care un stat le poate lua", a spus Basescu, la Digi 24.Totodata, acesta a precizat ca ar trebui sa se recomande restrangerea participarii la slujbe a celor care vin din Italia."Si trebuie facuta din timp, anuntata, iar romanii rugati sa nu vina si daca vin, anuntati ca intra in carantina. Si Biserica Ortodoxa Romana a dat dovada in diverse ocazii ca este rationala si nu cred ca nu se va gasi intelegere la patriarh si la sinod si tineti cont ca avem un patriarh extrem de pragmatic".In Romania s-au raportat patru noi cazuri de confirmare a infectiei cu coronavirus, sambata, bilantul urcand la 13. De altfel, multi dintre cei care au fost diagnosticati in tara noastra au venit recent din Italia, inclusiv primul pacient din Bucuresti infectat cu COVID-19 Italia a inregistrat 36 de decese cauzate de coronavirus, in ultimele 24 de ore, bilantul mortilor crescand aici la 233, aproape jumatate din totalul din afara Chinei. De asemenea, au fost inregistrate peste 1.200 de noi cazuri, fiind tara cu cele mai multe infectii diagnosticate in ultima zi.In total, italienii au aproape 6.000 de cazuri, dintre care peste 500 sunt in continuare grave sau foarte grave, sub 600 fiind declarati vindecati Patriarhia Romana le-a recomandat credinciosilor ca, in perioada Pastelui, sa evite sarutarea icoanelor in biserici si sa vina cu propria lingurita la impartasire