BBC demonteaza 3 mituri legate de noul coronavirus

Astfel, BBC a explicat ca sucul de lamaie nu te ajuta in lupta cu noul coronavirus, muscaturile de tantari nu contribuie la raspandirea virusului, iar cei care doneaza sange nu sunt si testati de COVID-19.Au fost o multime de oameni care au sustinut acest mesaj si l-au raspandit in special pe retelele de socializare. Totul a pornit de la un mesaj fals scris de un presupus om de stiinta din China care sustinea acest lucru. Verificari ulterioare au aratat ca acesta nu era om de stiinta. Sucul de lamaie nu iti face rau, dar nu te va ajuta in lupta cu coronavirusul.Poti sa iei alte boli daca esti muscat de un tantar, dar nu exista nicio dovada ca ai sanse mai mari sa contractezi noul coronavirus. Aceasta este o boala respiratorie, iar cea mai buna metoda este sa te protejezi de contactul cu persoane bolnave si sa te speli cat mai des pe maini.Un mesaj care s-a raspandit mai mult in Marea Britanie, dar nu este cazul de asa ceva. Britanicii au raspandit in masa acest mesaj, care este insa neadevarat. Nu esti testat pentru COVID-19 daca donezi sange. Iar ultimul lucru pe care-l doresc institutiile care colecteaza sange este sa le vina o multime de oameni bolnavi de COVID-19.C.S.