Bebelus suspect de coronavirus, la Targu Jiu. A fost internat cu febra si tuse

Cele doua au fost internate la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu si li s-au recoltat probe, care au fost trimise la Bucuresti, potrivit Realitatea de Gorj Acum, mama si fetita sunt internate intr-un izolator, la sectia de pediatrie a unitatii spitalicesti.Potrivit directorului SJU Targu-Jiu, Dumitru Vienescu, cele doua vor ramane internate pana cand se va stabili daca fetita este infectata cu noul coronavirus."Copilul a venit ieri (duminica - n.red.), cu mama, a fost internat in Sectia Pediatrie, intr-un izolator. In momentul de fata i-au fost recoltate probe pentru coronavirus si au fost trimise la Institutul Matei Bals, se asteapta astazi (luni - n.r.), cel tarziu maine, rezultatul probelor.Este izolat in acelasi salon cu mama, avand grup sanitar propriu, izolatorul este specific pentru asa ceva. Copilul are febra si tuse. Mama nu prezinta niciun simptom, deocamdata", a declarat pentru Mediafax Dumitru Vienescu.Femeia s-a intors in Romania din Italia pe 20 februarie.