Belgia depaseste pragul de 5.000 de morti de coronavirus

Cele 313 decese inregistrate in ultimele 24 de ore au crescut bilantul la 5.163 de morti in aceasta tara cu aproximativ 11,5 milioane de locuitori, relateaza AFP.Jumatate dintre aceste decese - 2.586 - a fost inregistrate in aziluri de batrani, au precizat intr-o conferinta de presa autoritatile.In acest timp, America a anuntat 4.491 de noi decese in 24 de ore, acesta fiind cel mai nou record mondial pe care il atinge mortalitatea coronavirusului. Numarul total al mortilor a ajuns la 32.917, conform bilantului transmis de Universitatea Johns Hopkins.