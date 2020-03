Benjamin Netanyahu, in autoizolare dupa ce a intrat in contact cu un bolnav de Covid-19

Ziare.

Potrivit oficialilor, Netanyahu este programat sa fie supus marti unui nou test pentru coronavirus. Un test anterior, efectuat la data de 15 martie, a fost negativ.Ministerul Sanatatii din Israel impune in general o autoizolare de 14 zile pentru oricine ce s-a aflat in proximitatea unei persoane infectate, durata autoizolarii reducandu-se cu numarul de zile care au trecut de la expunere.Media din Israel au relatat ca persoana infectata a fost prezenta saptamana trecuta la o sesiune parlamentara la care au participat atat Netanyahu, cat si deputati din opozitie cu care premierul incerca sa construiasca un nou guvern de coalitie care sa ia masuri in criza coronavirusului."Evaluarea preliminara este ca nu este nevoie ca premierul sa se autoizoleze, intrucat nu a fost in contact apropiat cu pacienta si nici nu s-a intalnit cu ea", a declarat un oficial israelian.Intr-un comunicat ulterior, acesta a precizat ca Netanyahu "a decis ca el si personalul sau sa stea in izolare pana la finalizarea anchetei epidemiologice".Potrivit aceluiasi oficial, prim-ministrul a urmat recomandarea medicilor si a tinut majoritatea sedintelor prin videoconferinta.Israelul a raportat pana acum 4.347 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 15 decese.