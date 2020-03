Berlinul interzice toate evenimentele publice si private cu mai mult de 50 de persoane

Ziare.

Autoritatile orasului au inchis toate cinematografele, teatrele, salile de concerte si facilitatile sportive, inclusiv sali de sport si studiouri de fitness, precum si baruri, pub-uri, cazinouri si cluburi, pana cel putin pe 19 aprilie.Restaurantele din Berlin vor ramane deschise daca se vor pastra 1,5 metri distanta intre clienti.Pacientii din spitale nu vor mai putea fi vizitati, conform noilor reguli, cu exceptia copiilor sub 16 ani si a celor grav bolnavi. Batranii aflati in case de ingrijire nu vor mai putea primi vizitatori cu varsta sub 16 ani.Conform datelor de la Institutul de Virologie Robert Koch, citat de EFE, cazurile de pacienti cu coronavirus din Germania au depasit 3.000, iar numarul deceselor a ajuns la opt. La Berlin, peste 200 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronovirus.