Bilant coronavirus la nivel mondial: 107.021 cazuri in 99 de tari, 3.648 de morti. Cinci tari sunt foarte mult afectate

In China s-au inregistrat 80.695 de cazuri, dintre care 3.097 de decese.Potrivit Reuters, care citeaza Comisia de Sanatate Nationala din, raspandirea incetineste in aceasta tara. Din cele 44 de cazuri noi confirmate, 41 au fost inregistrate in Wuhan, epicentrul epidemiei. Orasele din China relaxeaza treptat masurile de carantina impuse in urma cu mai bine de o luna, scrie sursa citata.Totodata, Beijingul a raportat si doua cazuri noi de infectare cu coronavirus "importate" din Italia si din Spania, potrivit autoritatilor locale din domeniul sanatatii, citate de Xinhua. Cei doi pacienti au fost transferati la spitale din capitala Chinei pentru a primi tratament.Potrivit dpa, un proeminent activist chinez si fost profesor de drept, care a disparut luna trecuta dupa ce a criticat felul in care guvernul de la Beijing a gestionat criza coronavirusului, a fost pus sub acuzare pentru "incitare la subminarea puterii de stat", conform unor declaratii postate online de prieteni si rude ale barbatului.Xu Zhiyong, care a spus despre presedintele chinez Xi Jinping ca este complet in afara subiectului si i-a cerut sa demisioneze, a fost plasat sub "supraveghere intr-un loc desemnat", potrivit surorii lui, care sustine ca nimeni, nici macar avocatii lui, nu are dreptul sa-l viziteze. dpa noteaza ca acuzatia de subminare a puterii de stat poate atrage o pedeapsa de pana la 15 ani de inchisoare in China.Au fost raportate cazuri de coronavirus in Bangladesh (3 cazuri duminica, dintre care doua la persoane care s-au intors recent din Italia), Republica Moldova (un caz), Bulgaria (4 cazuri), Paraguay (un caz) si Maldive (doua cazuri, in randul personalului unui hotel de lux situat pe o insula aflata la 150 de kilometri distanta de capitala Male).Ministrul sanatatii nipon a anuntat o crestere a capacitatilor de testare pana la sfarsitul lunii. Numarul infectiilor ina ajuns la 1.159, potrivit postului public NHK.In schimb,a anuntat ca a pus capat carantinei impuse unui numar de peste 3.600 de persoane, in contextul in care autoritatile de la Phenian nu au anuntat niciun caz confirmat de coronavirus.Presedintele, Rodrigo Duterte, urmeaza sa declare urgenta de sanatate publica dupa ce tara a inregistrat primul caz de transmisie in randul comunitatii.In, numarul total al infectiilor a crescut la 39, dupa ce cinci persoane din cadrul aceleiasi familii, originare din statul Kerala (sud), au fost testate pozitiv. Trei cazuri au fost detectate sambata dimineata in regiunile Ladakh (nord) si Tamil Nadu (sud).S-a inregistrat si primul deces din, un locuitor in varsta de 64 de ani al capitalei Buenos Aires, pe fondul unor afectiuni preexistente precum diabet, hipertensiune, bronsita cronica si insuficienta renala.Numarul deceselor ina crescut la 19 sambata, doua decese inregistrandu-se in statul Washington. Mai bine de jumatate dintre toate statele americane au raportat cazuri de coronavirus. Guvernatorul statului New York a decretat starea de urgenta, fapt ce face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal.Doi angajati federali care operau scanere de temperatura la Aeroportul International din Los Angeles au fost testati pozitiv pentru coronavirus.Tot in SUA, vasul de croaziera Grand Princess, blocat de mai multe zile in largul coastelor orasului San Francisco si la bordul caruia au fost detectate 21 de cazuri de coronavirus, a primit autorizatia de a acosta luni in Oakland (nordul Californiei).O inalta oficialitate americana din domeniul sanatatii, Anthony Fauci, a declarat duminica aceasta ca indiciile raspandirii coronavirusului in randul comunitatilor din SUA "nu sunt incurajatoare" si a avertizat ca americanii ar trebui sa se gandeasca de doua ori inainte de a participa la evenimente unde se aduna mari multimi de oameni, in cazul in care tendinta continua, potrivit Reuters.In, guvernul italian a impus duminica prin decret masuri exceptionale de izolare, valabile pana la 3 aprilie, pentru peste 15 milioane de italieni care locuiesc in nordul tarii. Deplasarile in cazul a cel putin 15 milioane de italieni vor fi strict limitate la intrarea si iesirea din aceste regiuni si in interiorul acestei zone.In, 16 persoane au murit, a anuntat sambata seful serviciului de sanatate publica. Un al doilea membru al Adunarii Nationale (parlamentul) a fost dus la spital dupa ce a contractat virusul.Sapte decese - patru barbati si trei femei - au fost confirmate duminica in, ceea ce ridica la 17 bilantul mortilor de coronavirus in aceasta tara unde se inregistreaza deja 589 de cazuri, 60% dintre ele in Madrid si in regiunile Tara Bascilor si La Rioja, ambele in nordul tarii, a anuntat EFE. Victimele aveau varste cuprinse intre 73 si 92 de ani si sufereau si de alte afectiuni. Trei dintre barbati fusesera internati in spitale din Madrid, unul intr-o unitate din Zaragoza (Aragon, nord-est), in timp ce cele trei femei fusesera toate internate in centre din Tara Bascilor.Numarul cazurilor confirmate ina crescut cu peste 100 sambata, ajungand la 795. La 29 februarie se inregistrau doar 66 de cazuri.Inca doua persoane infectate cu coronavirus inau murit, numarul persoanelor decedate ajungand astfel la trei, potrivit oficialitatilor din domeniul sanitar. Numarul total al infectiilor in Tarile de Jos a crescut duminica la 265, in conditiile in care sambata se inregistrasera 188 de cazuri.Un barbat de circa 80 de ani a murit intr-un spital din Sydney, devenind al treilea bolnav care a decedat in, potrivit unor declaratii facute duminica de autoritatile locale.In, Iranul a anuntat ca 194 de persoane au murit din cauza coronavirusului si 6.566 sunt in prezent infectate. Ministerul Sanatatii iranian a anuntat ca doar duminica au murit 49 de persoane infectate cu noul coronavirus, cea mai mare crestere in 24 de ore a numarului de morti in Iran, dupa anuntul oficial al primelor cazuri, la 19 februarie.Totodata, Organizatia pentru Aviatie Civila a anuntat duminica intr-un comunicat ca IranAir, compania aeriana a Republicii Islamice Iran, si-a suspendat toate cursele cu destinatia Europa.Arabia Saudita a anuntat duminica punerea in carantina temporara a regiunii Qatif (est), cu majoritate siita, unde s-au inregistrat in aceasta zi 11 cazuri de imbolnavire cu coronavirus, in marea majoritate a cazurilor la persoane revenite din Iran, a relatat AFP. "In conformitate cu masurile de precautie recomandate de autoritatile sanitare competente (...), intrarile si iesirile din regiunea Qatif sunt temporar suspendate", a declarat o sursa din interiorul Ministerului de Interne, citat de agentia oficiala SPA.Treisprezece americani suspectati ca au fost expusi la coronavirus in timpul unei calatorii in Israel se afla in carantina langa Betleem si tin legatura cu autoritatile americane si palestiniene pentru a incerca sa ajunga acasa.In, Togo si Camerun au confirmat primele cazuri de coronavirus vineri, numarul infectiilor in Africa subsahariana ajungand astfel la cinci.Marele Premiu de Formula 1 din Bahrein, programat intre 20 si 22 martie, se va desfasura fara public.In, turneul de primavara de sumo, care incepe duminica, va avea loc tot cu usile inchise.Campionatele Mondiale feminine de hochei pe gheata, care urmau sa se desfasoare in Canada intre 31 martie si 10 aprilie, au fost anulate.Presedintele, Nayib Bukele, a ordonat sambata seara interzicerea intrarii in tara a persoanelor care sosesc din Germania si din Franta. Anterior, Bukele a ordonat interzicerea intrarii in tara a persoanelor care veneau din China, Coreea de Sud, Italia si Iran., apoiau refuzat sa permita accesul unui vas de croaziera cu 2.000 de persoane la bord, intre care zeci de italieni, de teama coronavirusului., pasagerii si membrii echipajului unui vas de croaziera au fost debarcati la Luxor, in sudul tarii, dupa ce la bord s-au inregistrat 45 de cazuri de coronavirus.